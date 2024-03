Ο Δημήτρης Κόκοτας δίνει τη δική του μάχη στη ΜΕΘ , καθώς εχθές υπέστη ανακοπή καρδιάς και έμφραγμα την ώρα που έκανε πρόβες για το Just the 2 of Us.

Ο τραγουδιστής ανησύχησε την οικογένεια και τους συνεργάτες του, ενώ όλοι όσοι τον αγαπούν προσεύχονται να βγει νικητής καθώς έχει οικογένεια και πολλά να δώσει καλλιτεχνικά.

Ο Θανάσης Πάτρας, ο οποίος διαγωνίζεται κι εκείνος στο σόου του Νίκου Κοκλώνη, έστειλε τα περαστικά του και περιέγραψε τι έζησε όταν είδε τον τραγουδιστή να νιώθει έντονη δυσφορία. «Κατ’ αρχήν να του στείλουμε τους χαιρετισμούς και τη στήριξή μας και σε εκείνον και στην οικογένειά του. Ήταν κάτι που ήταν αναπάντεχο και δυσάρεστο για όλους όσοι ήμασταν εκεί πέρα. Είχαμε πρόβα το απόγευμα, και πριν από εμάς ήταν ο Δημήτρης με την Τραϊάνα Ανανία.

Άκουσα ότι αισθάνθηκε μία αδιαθεσία όταν ήταν στο καμαρίνι, πήγα και είδα ότι ήταν σε περίεργη κατάσταση, δηλαδή πόναγε το χέρι του, ήταν μία εικόνα εμφράγματος. Κλήθηκε κατευθείαν το ΕΚΑΒ, έφυγε με το ασθενοφόρο όρθιος, είχε τις αισθήσεις του. Φαινόταν ότι μάλλον έχει πάθει έμφραγμα. Αυτό είδαμε. Μετά είχα μία ενημέρωση ότι έκανε στεφανιογραφία και του τοποθετήθηκε στεντ και είναι στην εντατική για να παρακολουθηθεί» ανέφερε ο δημοσιογράφος του MEGA, τονίζοντας πως ο τραγουδιστής ακολουθεί μία υγιεινή ζωή, δεν έχει άγχος και γυμνάζεται.

«Δεν υπήρχε κάποια αγωνία, όλα κυλούσαν ρολόι στις πρόβες. Κάποια στιγμή είπε “δεν αισθάνομαι καλά”. Θορυβηθήκαμε πολύ όλοι και εκ μέρους όλων των παικτών, εύχομαι ταχεία ανάρρωση. Περιμένω με αγωνία το επίσημο ανακοινωθέν» πρόσθεσε ο Θανάσης Πάτρας.

Η αξονική εγκεφάλου

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής «Super Κατερίνα», ο Δημήτρης Κόκοτας υποβάλλεται σε συνεχείς εξετάσεις, ενώ υποβλήθηκε και σε αξονική εγκεφάλου, προκειμένου οι γιατροί να αποφανθούν αν έχει υποστεί κάποια εγκεφαλική βλάβη.

Αν και η κατάστασή του εκτιμάται ως κρίσιμη, το ευτυχές είναι πως η καρδιά του λειτουργεί κανονικά.

Το ιατρικό ανακοινωθέν για την πορεία της υγείας του

«Στις 28/03/2024 , απογευματινές ώρες , μεταφέρθηκε με Σ/ΕΚΑΒ στο ΓΝΑ «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» ο Κόκοτας Δημήτριος γεν. το 1968 (τραγουδιστής- συνθέτης).

Ο εν λόγω είχε υποστεί καρδιακή ανακοπή, έγιναν προσπάθειες ανάνηψης, διασωληνώθηκε και εισήχθη εσπευσμένα στην Αιμοδυναμική Μονάδα του Νοσοκομείου».

Δημήτρης Κόκοτας: Οι πρώτες δηλώσεις της συζύγου του – «Έχουμε ενημέρωση ότι όλα πάνε καλύτερα»

Η σύζυγος του Δημήτρη Κόκοτα, Κατερίνα, μίλησε στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα για την κατάσταση της υγείας του τραγουδιστή. Υπενθυμίζεται ότι ο Δημήτρης Κόκοτας νοσηλεύεται διασωληνωμένος στην εντατική στο νοσοκομείο «Γεννηματάς», ύστερα από έμφραγμα που υπέστη. Συγκεκριμένα ανέφερε: «Πάει καλά, καλά. Συνέβη ένα γεγονός αλλά πάει καλά. Έχουμε καλούς γιατρούς, δόξα τω Θεώ και πάει αρκετά καλά. Δεν γνωρίζω πώς έγινε το περιστατικό, δεν ήμουν εκεί, ήταν σε πρόβες. Δεν ήμουν μπροστά, έχουμε ενημέρωση ότι όλα πάνε καλύτερα».

Σχετικά με την κόρη τους είπε: «Η κόρη μας είναι καλά, είναι σπίτι με τη γιαγιά της. Δεν έχει ενημερωθεί 100%, ακόμα δεν έχω προλάβει να μιλήσω πολύ με το παιδί, ξέρει ελάχιστα πράγματα».

Ελένη Μενεγάκη: «Tα έχω χαμένα από την ώρα που το άκουσα»

Μέσα από την εκπομπή της, η Ελένη Μενεγάκη δεν έκρυψε την έντονη αντίδρασή της για την ώρα που ενημερώθηκε πως ο τραγουδιστής υπέστη ανακοπή και έμφραγμα. «Ίσως να ήταν και τυχερός που ήταν εκεί γιατί απ’ ότι κατάλαβα η παραγωγή είχε μια γρήγορη αντίδραση. Νέος άνθρωπος, μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος είναι λίγο παραπάνω από τα 50. Ένας άνθρωπος αδύνατος, γιατί πολλές φορές λένε ότι το βάρος επηρεάζει προβλήματα καρδιάς και πολλά άλλα. Πραγματικά και εγώ τα έχω χαμένα από την ώρα που το άκουσα. Δεν ξέρω τι να πω» σχολίασε η παρουσιάστρια του MEGA.