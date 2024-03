Ο Λούις Γκόσετ Τζούνιορ, ο πρώτος ηθοποιός που κέρδισε Όσκαρ δεύτερου ανδρικού ρόλου, πέθανε σε ηλικία 87 ετών. Ο ανιψιός του δήλωσε στο Associated Press σήμερα Παρασκευή (29/3) ότι πέθανε το βράδυ της Πέμπτης στη Σάντα Μόνικα της Καλιφόρνια, ενώ προς ώρας η αιτία του θανάτου του δεν έχει γνωστοποιηθεί.

Ποιος ήταν ο Λούις Γκόσετ Τζούνιορ

Ο ηθοποιός είχε κερδίσει Όσκαρ για τον ρόλο που υποδύθηκε στην ταινία “An Officer and a Gentleman” του 1982, λίγα χρόνια αφότου κέρδισε ένα Emmy για τον ρόλο του ως βιολιστής στο “Roots“.

Παράλληλα, κέρδισε άλλες έξι υποψηφιότητες για Emmy όλα αυτά τα χρόνια. Κέρδισε μια υποψηφιότητα για την ερμηνεία του Αιγύπτιου προέδρου στην τηλεοπτική ταινία “Sadat” το 1983.

Ο Λούις Γκόσετ Τζούνιορ (27 Μαΐου 1936 – 28 Μαρτίου 2024) ήταν Αμερικανός ηθοποιός. Γεννημένος στο Coney Island, στο Μπρούκλιν , στη Νέα Υόρκη, έκανε το ντεμπούτο του στη σκηνή σε ηλικία 17 ετών, σε μια σχολική παραγωγή του You Can’t Take It with You . Λίγο αργότερα, πέρασε με επιτυχία σε οντισιόν για το έργο του Μπρόντγουεϊ Take a Giant Step . Ο Γκόσετ συνέχισε να παίζει επί σκηνής σε έργα που έχουν αναγνωριστεί από τους κριτικούς, όπως η Σταφίδα στον Ήλιο (1959), οι Μαύροι (1961), τα Ντέφια στη Δόξα (1963) και οι Ζουλού και η Ζάιντα (1965).

Το 1977, ο Λούις Γκόσετ Τζούνιορ κέρδισε ευρεία αναγνώριση για τον ρόλο του Fiddler στη δημοφιλή μίνι σειρά Roots , για την οποία κέρδισε τον εξαιρετικό πρωταγωνιστικό ρόλο για μια μοναδική εμφάνιση σε δραματική ή κωμική σειρά στα Emmy Awards.

Το 1982, για τον ρόλο του ως λοχίας του πυροβολητή Emil Foley στην ταινία An Officer and a Gentleman , κέρδισε το Όσκαρ Β’ Ανδρικού Ρόλου και έγινε ο πρώτος έγχρωμος ηθοποιός που κέρδισε σε αυτή την κατηγορία. Στα βραβεία Emmy, ο Gossett συνέχισε να λαμβάνει ευρύτερη αναγνώριση, με υποψηφιότητες για το The Sentry Collection Presents Ben Vereen: His Roots (1978), Palmerstown, ΗΠΑ (1981), Sadat (1983), A Gathering of Old Men (1987), Touched by an Angel (1997) και Watchmen (2019).

Ο Λούις Γκόσετ Τζούνιορ είναι επίσης γνωστός για τον ρόλο του ως συνταγματάρχης Τσάπι Σινκλέρ στη σειρά ταινιών Iron Eagle (1986-1995).

Άλλες κινηματογραφικές εμφανίσεις ήταν το The Landlord του Hal Ashby (1970), το Skin Game του Paul Bogart (1971), τα Travels with My Aunt του George Cukor (1972), The Laughing Policeman του Stuart Rosenberg (1974), Philip Kaufman . s The White Dawn (1974), The Deep (1977) του Peter Yates , Enemy Mine του Wolfgang Petersen (1985), The Principal του Christopher Cain (1987), The Punisher του Mark Goldblatt (1989), Daniel Petrie Toy Soldiers (1991) και Jasper, Texas (2003) και τηλεοπτικές εμφανίσεις περιλαμβάνουν Bonanza (1971), The Jeffersons (1975), American Playhouse (1990), Stargate SG-1 (2005), Boardwalk Empire (2013) , και The Book of Negroes (2015).