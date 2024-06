Coldplay: Μαγευτικές εικόνες και από την 2η συναυλία – Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

Οι Coldplay έπειτα από την χθεσινή (8/6) φαντασμαγορική συναυλία στο ΟΑΚΑ, επέστρεψαν για ακόμα μια συναυλία απόψε, Κυριακή 9 Ιουνίου στο κατάμεστο στάδιο.

Ήδη από νωρίς το πρωί οι φανατικοί θαυμαστές του συγκροτήματος περίμεναν έξω από το ΟΑΚΑ να έρθει η στιγμή που θα μπορέσουν να μπουν μέσα στο στάδιο.

Όπως και χθες έτσι και σήμερα το ΟΑΚΑ έχει γεμίσει από κόσμο που παρακολουθεί εκστασιασμένος τους Coldplay να παρουσιάζουν τα πασίγνωστα τραγούδια τους.

Μάλιστα, οι φωτογραφίες και τα βίντεο που έχουν αρχίσει να δημοσιεύονται από την σημερινή συναυλία εντυπωσιάζουν.

Adventure of a Chris 🩵 #ColdplayAthens 🇬🇷 2/2 pic.twitter.com/0B9s7f36hi

Adventures of a lifetime 💛 #coldplayathens #daddysgirl pic.twitter.com/B8ACjzga8O

Viva La vida in Athens! #coldplayathens @coldplay you make life more beautiful pic.twitter.com/wfY2dy7MTy

— Mary Skordia (@maryskordia) June 9, 2024