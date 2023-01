Έπειτα από ένα διάλειμμα πέρυσι, η τελετή απονομής των Χρυσών Σφαιρών διοργανώθηκε ξανά με φυσική παρουσία στο Μπέβερλι Χιλς της Καλιφόρνια για να τιμηθούν οι καλύτερες κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές της χρονιάς.

Πριν από την έναρξη της τελετής, ωστόσο, οι προσκεκλημένοι και βραβευθέντες της βραδιάς βάδισαν στο κόκκινο χαλί με εντυπωσιακές δημιουργίες διάσημων σχεδιαστών.

Χρυσές Σφαίρες: Οι εμφανίσεις που ξεχώρισαν στο κόκκινο χαλί

Από τις εμφανίσεις που ξεχώρισαν ήταν εκείνη της Μισέλ Ουίλιαμς με Gucci μπεζ φόρεμα με βολάν και άνοιγμα στο πλάι, συνδυασμός κομψότητας και έντασης.

Η Τζούλια Γκάρνερ επέλεξε ροζ φόρεμα του ίδιου οίκου μόδας και η Άνια Τέιλορ Τζόι εμφανίστηκε με κίτρινο σύνολο Dior, σατέν τοπ και μακριά φούστα.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Golden Globes (@goldenglobes)

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Golden Globes (@goldenglobes)

Η Μάργκο Ρόμπι επέλεξε Chanel, φόρεμα σε απαλό ροζ από δαντέλα σαντιγί και μεταξωτό τούλι διακοσμημένο με πούλιες, χάντρες και φτερά. Η ηθοποιός συνδύασε το φόρεμα με κοσμήματα Chanel Fine και παπούτσια Chanel.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Golden Globes (@goldenglobes)

Η Λίλι Τζέιμς φόρεσε κόκκινη δημιουργία του Atelier Versace, το οποίο συνδύασε με κοσμήματα του Χάρι Γουίνστον και η πρωταγωνίστρια της σειράς «Wednesday» εμφανίστηκε με δημιουργία Gucci.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Golden Globes (@goldenglobes)

Η βραβευμένη με Χρυσή Σφαίρα Α’ Γυναικείου Ρόλου για την ερμηνεία της στην ταινία «Everything Everywhere All at Once», Μισέλ Γιο φόρεσε Armani Privé μπλε στράπλες φόρεμα κεντημένο με κρύσταλλα και πούλιες.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Golden Globes (@goldenglobes)

Η Άντζελα Μπάσετ φόρεσε ασημί βραδινή τουαλέτα της Pamella Roland και η Κουίντα Μπράνσον επέλεξε μαύρο και ροζ με ουρά από τούλι φόρεμα του Christian Siriano.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη NBC Entertainment (@nbc)

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη NBC Entertainment (@nbc)

Ο Άντριου Γκάρφιλντ αποφάσισε να ξεφύγει από το κλασικό μαύρο σμόκιν για το κόκκινο χαλί και προτίμησε πορτοκαλί κοστούμι, το οποίο συνδύασε με μαύρο πουκάμισο.

Ο Μπίλι Πόρτερ έφερε αίγλη στο κόκκινο χαλί με ροζ βελούδινο κοστούμι-τύπου βραδινής τουαλέτας και ολοκλήρωσε την εμφάνιση με ένα ροζ παπιγιόν και ασημένιες γόβες με παγιέτες

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Golden Globes (@goldenglobes)

Ο Έντι Ρέντμεϊν επέλεξε καφέ κοστούμι με καφέ σατέν πέτο και ασορτί σατέν λουλούδι. Μαζί του ήταν η σύζυγός του Χάνα Μπάγσκο, η οποία φόρεσε μαύρο σατέν φόρεμα με τσέπες και ουρά.