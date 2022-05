Chart Show: Η εντυπωσιακή εμφάνιση της Δέσποινας Βανδή – ΦΩΤΟ

Ένα ιδιαίτερο Chart Show ήταν το επεισόδιο του Σαββάτου, καθώς η κατηγορία που «εξετάστηκε» ήταν… αντρική υπόθεση.

Οι… ειδικοί και η Δέσποινα Βανδή παρουσίασαν τους 30 πιο επιτυχημένους άνδρες καλλιτέχνες της τελευταίας δεκαετίας και η παρουσιάστρια για να τους τιμήσει εμφανίστηκε στα καλύτερά της, φορώντας μια εντυπωσιακή μακριά και αστραφτερή ροζ τουαλέτα, την οποία συνδύασε με πράσινα ιδιαίτερα σκουλαρίκια και πέδιλα.

Οι 30 τραγουδιστές δεν βαθμολογούνται ανάλογα με τα τραγούδια, αλλά με την πορεία τους μέσα στη δεκαετία.

Η εμφάνιση της Δέσποινας Βανδή άρεσε πολύ!

The only wo(man) I see is her.#chartshow pic.twitter.com/GsbpfngUBr

— halftime era ★彡 (@IAMRODOULA) May 21, 2022