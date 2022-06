Χάρι-Μέγκαν: Τα πρώτα γενέθλια της Λίλιμπετ – Οι ευχές από τη βασιλική οικογένεια

Η κόρη του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ, Λίλιμπετ, γιορτάζει σήμερα τα πρώτα της γενέθλια και οι γονείς της επέλεξαν να κρατήσουν χαμηλούς τόνους.

Ο Δούκας και η Δούκισσα του Σάσεξ έχουν επιστρέψει στη Μεγάλη Βρετανία με τα δύο παιδιά τους, για να συμμετάσχουν στις εορταστικές εκδηλώσεις στο πλαίσιο του Πλατινένιου Ιωβηλαίου και έτσι η βασίλισσα Ελισάβετ είχε την ευκαιρία να δει για πρώτη φορά τη δισέγγονή της.

Ο Χάρι και η Μέγκαν μένουν στο Φρόγκμορ Κότατζ όπου θα γιορτάσουν και τα πρώτα γενέθλια της Λίλιμπετ, ενώ είχαν και μία ιδιωτική συνάντηση με τον Κάρολο και την Καμίλα. Ούτε η Λίλιμπετ ούτε ο μεγαλύτερος αδελφός της, Άρτσι, έχουν θεαθεί δημοσίως σε κάποια από τις εορταστικές εκδηλώσεις μέχρι στιγμής.

Αντιθέτως, ο Χάρι και η Μέγκαν έκαναν χθες, Παρασκευή, την πρώτη τους επίσημη δημόσια εμφάνιση μετά το Megxit, πριν από δύο χρόνια, δίνοντας το “παρών” στη Λειτουργία των Ευχαριστιών στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Παύλου. Ο φίλος του και συγγραφέας της αυτοβιογραφίας των Σάσεξ, Όμιντ Σκόμπι, σε δηλώσεις του στο BBC Breakfast είπε πως δεν θα δημοσιοποιηθεί τίποτα από το πάρτι γενεθλίων της Λίλιμπετ.

Με αφορμή τα γενέθλια της μικρούλας, από το πρωί τα μέλη της βασιλικής οικογένειας έσπευσαν να ευχηθούν ανεβάζοντας τις θερμότερες ευχές τους στο twitter.

🎈Wishing Lilibet a very Happy 1st Birthday!

Wishing Lilibet a very happy 1st birthday today! 🎂

Wishing a very happy birthday to Lilibet, turning one today! 🎈

