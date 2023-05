Απέρριψε τον Τομ Κρουζ η Σακίρα – Η τραγουδίστρια θέλει να βάλει στοπ στην… πολιορκία

Ένας μονόπλευρος έρωτας φαίνεται πως εξελίσσεται στο Χόλιγουντ, καθώς ο Τομ Κρουζ πολιορκεί την Σακίρα.

Όπως αναφέρει η Dailymail η τραγουδίστρια θέλει να σταματήσει να την φλερτάρει μετά την συνάντησή τους στο Grand Prix της F1 στο Μαϊάμι. Αφού οι δύο σταρ φωτογραφήθηκαν μαζί. Έκτοτε πολλοί άρχισαν να εικάζουν ότι είχαν βγει ραντεβού.

Σύμφωνα με το ισπανικό ειδησεογραφικό πρακτορείο “Marca”, ο σταρ του Χόλιγουντ ήταν “απολύτως μαγεμένος” και είπε στους φίλους ότι ένιωθε πως έχει μία σύνδεση μαζί της. Παρ’ όλη την προσπάθεια του Κρουζ, ο οποίος έστειλε και λουλούδια στην Σακίρα μετά την συνάντησή τους, φαίνεται πως εκείνη αυτή την στιγμή δεν ενδιαφέρεται για μία νέα σχέση.

Είναι γνωστό πως η Κολομβιανή τραγουδίστρια έχει επικεντρωθεί στα δύο της παιδιά, Σάσα και Μίλαν, μετά τον οδυνηρό χωρισμό από τον Πικέ.

Tom Cruise is ‘extremely interested in pursuing’ Shakira after they were seeing hanging out at the Miami Grand Prix, a source tells Page Six.

Tom reportedly sent her flowers after the event. pic.twitter.com/kGc816PLut

— Pop Base (@PopBase) May 9, 2023