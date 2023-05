Σακίρα: Φήμες ότι η Κολομβιανή σταρ είναι ζευγάρι με τον Τομ Κρουζ

Η Σακίρα τράβηξε πάνω της, για μία ακόμη φορά τα φώτα της δημοσιότητας.

Έναν μήνα μετά την μετακόμισή της στο Μαιάμι η Κολομβιανή τραγουδίστρια βρέθηκε στο Grand Prix της Formula 1 μαζί με γιο της Μίλαν. Ο φωτογραφικός φακός την εντόπισε να συνομιλεί με τον ηθοποιό Τομ Κρούζ (Tom Cruise) γεγονός που πυροδότησε φήμες για νέο ειδύλλιο, αναφέρει η Dailymail.

Tom Cruise mingles with stunning Shakira at the 2023 Miami Formula One Grand Prix https://t.co/tLad4mzp5F

— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) May 8, 2023