Η Σακίρα και ο Τομ Κρουζ μαζί στο Grand Prix της Formula 1 στο Μαϊάμι

Φήμες και ερωτηματικά έχουν αρχίσει να παράγονται και να αναπαράγονται από τη στιγμή που δύο μεγάλοι καλλιτέχνες, η πολυβραβευμένη τραγουδίστρια Σακίρα και ο πολύ πετυχημένος σούπερ σταρ του Hollywood, o Τομ Κρουζ, καθώς εθεάθησαν να κάνουν παρέα και να συζητούν στο Grand Prix της Formula 1 στο Miami.

του Ιωσήφ Αβράμογλου

Όλο το ενδιαφέρον περιστρέφεται στο αν πρόκειται να γεννηθεί μία νέα ιστορία αγάπης, που θα ελκύει τα μάτια όλου του πλανήτη… Είδωμεν!

Shakira and Tom Cruise spotted at the Miami Grand Prix. pic.twitter.com/ARLs6ovLpB

— Pop Base (@PopBase) May 7, 2023