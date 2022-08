Αντζελίνα Τζολί – Μπραντ Πιτ: Οι φωτογραφίες με τις μελανιές μετά τον καβγά στο αεροπλάνο – Διάλογοι “φωτιά”

Σοκάρουν οι φωτογραφίες του FBI που φέρεται να δείχνουν τις μελανιές που απέκτησε η Αντζελίνα Τζολί κατά τη διάρκεια του άγριου καβγά που είχε με τον Μπραντ Πιτ στο ιδιωτικό τους τζετ, τον Σεπτέμβριο του 2016.

Η ηθοποιός κατέθεσε φωτογραφίες με μώλωπες στο χέρι και στον αγκώνα της στο πλαίσιο έρευνας του FBI για το περιστατικό.

Όπως αναφέρει το Page Six, σύμφωνα με την έκθεση του FBI, η Αντζελίνα Τζολί είπε στους ερευνητές ότι ο Μπραντ Πιτ, ο οποίος είχε καταναλώσει αλκοόλ, της φώναζε σε μια τουαλέτα στην πτήση της επιστροφής τους από τη Γαλλία στις ΗΠΑ.

Photos of Angelina Jolie’s alleged bruises from Brad Pitt during horror flight revealed https://t.co/nFIV9ZAtgU pic.twitter.com/6zizQcUxmy

— Page Six (@PageSix) August 18, 2022