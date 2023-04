Άντονι Χόπκινς: Σχεδόν αγνώριστος στα γυρίσματα ταινίας – Η εντυπωσιακή μεταμόρφωσή του σε Σίγκμουντ Φρόιντ

Ο Άντονι Χόπκινς μοιάζει με τη… μετεμψύχωση του Σίγκμουντ Φρόιντ στα γυρίσματα της νέας του ταινίας.

Ο 85χρονος σταρ υποδύεται τον πασίγνωστο νευρολόγο με τη μεταμόρφωσή του να είναι εντυπωσιακή. Η ταινία έχει τον τίτλο «Freud’s Last Session» (Η τελευταία συνεδρία του Φρόιντ), ενώ τα γυρίσματα ξεκίνησαν την περασμένη εβδομάδα στην Ιρλανδία, όπου εθεάθη μαζί με 30 κομπάρσους.

Heyecan verici..! Anthony Hopkins, Freud’ün yazar C.S. Lewis'i Tanrı’nın varlığı üzerine bir tartışmaya davet ettiği son oturumu konu alan Freud’s Last Session filminin İrlanda’daki çekiminde görüntülenmiş. Bir süre önce Freud müzesinde çektiğim kıyafetle.. Selamını ileteyim.. 🙂 https://t.co/RimcINcjWx pic.twitter.com/qLjrwJWS0e — Bahar Akpınar (@baharakpinar) April 17, 2023

Freud's Last Session FIRST LOOK: Sir Anthony Hopkins transforms into neurologist Sigmund as he's pictured on Ireland film set https://t.co/i2kkoZqQHT — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) April 17, 2023

Ο Άντονι Χόπκινς φορούσε τα χαρακτηριστικά στρογγυλά γυαλιά του Σίγκμουντ Φρόιντ ενώ στο πλευρό του ήταν ο πρώην σταρ του Downton Abbey, Matthew Goode, που υποδύεται τον συγγραφέα της Narnia, C.S Lewis.

NEW 📸 What a pair of geniuses! Anthony Hopkins (Sigmund Freud) and 👈 #MatthewGoodE (C. S. Lewis) on the film set of Freud's Last Session in Ireland. Totally at ease before some serious scenes! #FreudsLastSessionMovie#GoodePerformance

(Ph: Mark Doyle https://t.co/DI6Nsz446b) pic.twitter.com/sKyH7lHLEz — Rosalyn51 (@Rosalyn51tweet) April 17, 2023

More pictures of Matthew Goode and Anthony Hopkins on the set of Freud's Last Session.

📷 Mark Doyle/Splashnews.com in The Daily Mailhttps://t.co/GBYDjAU7RR#matthewgoode #anthonyhopkins #freudslastsession pic.twitter.com/8TG0noxmeh — As Goode as gold (Matthew Goode fan page) (@asgoodeasgold) April 17, 2023

Ο γνωστός ηθοποιός μπορεί να είναι 85 ετών, αλλά δεν δείχνει σημάδια αποχώρησης ή έστω επιβράδυνσης.

Πρόσφατα εντάχθηκε στο καστ της σειράς του Peacock «Those About To Die», που βασίζεται στο βιβλίο το οποίο ενέπνευσε την ταινία Gladiator του 2000. Ο βραβευμένος με Όσκαρ θα υποδυθεί τον αυτοκράτορα Βεσπασιανό στο επικό δράμα εποχής του 67χρονου Γερμανού σκηνοθέτη Roland Emmerich, όπως αναφέρει το Deadline. Ο Τίτος Φλάβιος Βεσπασιανός, από το Γένος των Φλαβίων γνωστός απλά ως Βεσπασιανός, ήταν ο 9ος αυτοκράτορας της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, καθώς και ο ιδρυτής της δυναστείας των Φλαβίων. Ήταν γνωστός για πολλά δημόσια έργα τα οποία δημιούργησε, σύμφωνα με τη Wikipedia.

πηγή: instyle.gr