Ανησυχία για τη Σελίν Ντιόν – Ακυρώνει τις τελευταίες συναυλίες στη Β. Αμερική για λόγους υγείας

Ανησυχία προκαλεί η Σελίν Ντιόν στους θαυμαστές της σε ολόκληρο τον κόσμο μετά την απόφασή της να ακυρώσει μέρος της περιοδείας της Courage στη Βόρεια Αμερική εξαιτίας επίμονων προβλημάτων υγείας.

“‘Ηλπιζα πράγματι ότι θα ήμουν έτοιμη να ανεβώ ξανά στη σκηνή τώρα, αλλά βλέπω ότι πρέπει να είμαι πιο υπομονετική”, έγραψε η Kαναδή σουπερστάρ στο Twitter, όπου ανήρτησε την επίσημη ανακοίνωση για την ακύρωση των συναυλιών της με τις οποίες θα ολοκληρωνόταν η περιοδεία της στη Βόρεια Αμερική.

I was really hoping that I’d be good to go by now, but I suppose I just have to be more patient and follow the regimen that my doctors are prescribing. /J’espérais vraiment être prête à remonter sur scène maintenant, mais je constate que je dois être plus patiente. – Céline xx… pic.twitter.com/zNnDMBo1JR

— Celine Dion (@celinedion) January 15, 2022