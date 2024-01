Αγγελική Ηλιάδη για Καίτη Γκρέυ: Δεν με αναγνωρίζει, είναι πάρα πολύ λυπηρό

Η Αγγελική Ηλιάδη έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή της Δανάης Μπάρκα. Η γνωστή τραγουδίστρια, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στον πρώην σύντροφό της Σάββα Γκέντσογλου, καθώς και στην γιαγιά της, Καίτη Γκρέυ.

Σχετικά με το “I’m a Celebrity… Get Me Out of Here!” και την πρόταση που είχε για το “Survivor”, είπε: «Η εμπειρία μου στο “I’m a Celebrity… Get Me Out of Here!” ήταν υπέροχη, σε μία τεράστια παραγωγή. Περάσαμε δύσκολες στιγμές. Επειδή το concept δεν ήταν ριάλιτι, ο κόσμος δεν έβλεπε τις δυσκολίες που είχαμε στην καθημερινή μας ζωή. Δεν έβλεπε τις καταιγίδες που περάσαμε, τους τυφώνες…

Δεν πήγα στο “Survivor”, γιατί εμείς επιστρέψαμε 1η Δεκεμβρίου στην Ελλάδα και όπως καταλαβαίνεις το team για το “Survivor” αποχώρησε αρχές Ιανουαρίου. Αυτό σημαίνει ότι έπρεπε να μείνω μόνο 1 μήνα κοντά στα παιδιά μου και είχα να τους δω 2,5 μήνες και το να αφήσω πάλι τα πάντα στην άκρη, μου ήταν πάρα πολύ δύσκολο να το κάνω. Μπορεί αργότερα να μπω».

Για τον Σάββα Γκέντσογλου και την συμμετοχή του στο ριάλιτι επιβίωσης του ΣΚΑΪ, εξήγησε ότι: «Είχαμε συζητήσει πάρα πολλές φορές με τον Σάββα και στο παρελθόν και το Survivor ήταν ένα project που μας άρεσε πάρα πολύ και στους δύο. Μεταξύ σοβαρού και αστείου τους είπα: «Δεν παίρνεται τον Σάββα; Εγώ ακόμη δεν έχω γυρίσει στην Ελλάδα» και κάπως έτσι έγινε η επικοινωνία.

Πραγματικά πιστεύω ότι ο Σάββας θα φτάσει μέχρι τον τελικό. Δεν το λέω με έπαρση ή εγωιστικά επειδή είναι άνθρωπος δικός μου, απλά ξέρω τις δυνατότητές του».

«Στην αρχή δεν ήταν εύκολο να βρούμε τις ισορροπίες μας μετά τον χωρισμό. Δεν ήταν εύκολο, γιατί εγώ και ο Σάββας δεν χωρίσαμε ποτέ γιατί τελείωσε η αγάπη μεταξύ μας. Πάντα υπήρχε το πρόβλημα της απόστασης μεταξύ μας και λόγω της δουλειάς του Σάββα, πάντα ήταν στο εξωτερικό ή σε κάποια άλλη πόλη της Ελλάδας.

Έχουμε καταφέρει και έχουμε μία υπέροχη σχέση, η αγάπη μας υπάρχει και θα υπάρχει πάντα και αυτό είναι πάρα πολύ όμορφο. Έχουμε βρει μία δική μας χρυσή τομή», σημείωσε στη συνέχεια.

Για την γιαγιά της και σπουδαία ερμηνεύτρια Καίτη Γκρέυ, ανέφερε: «Δεν με αναγνωρίζει, είναι πάρα πολύ λυπηρό».