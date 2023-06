Αλ Πατσίνο: Δεν πίστευε ότι άφησε έγκυο την 29χρονη σύντροφό του – Ζήτησε τεστ πατρότητας

Ο 83χρονος Αλ Πατσίνο ετοιμάζεται να γίνει πατέρας για 4η φορά, όμως δεν ήταν πεπεισμένος ότι το παιδί που περιμένει η σύντροφός του είναι δικό του.

Σύμφωνα με το PageSix και το TMZ, o διάσημος ηθοποιός φέρεται να πίστευε ότι δεν θα μπορούσε να αφήσει έγκυο τη Νουρ Αλφαλάχ λόγω ενός ιατρικού προβλήματος που συνήθως προκαλεί στειρότητα. Ζήτησε να γίνει τεστ πατρότητας προκειμένου να αποδειχθεί ότι το παιδί είναι δικό του.

Al Pacino, 83, demanded paternity test, didn’t believe he could get Noor Alfallah, 29, pregnant https://t.co/zR1hVEmwdw pic.twitter.com/JBgNnOYcmK — Page Six (@PageSix) June 1, 2023

Πηγές κοντά στον ηθοποιό, ανέφεραν ότι Αλ Πατσίνο έχει ιατρικά προβλήματα που κανονικά εμποδίζουν έναν άνδρα από το να γίνει πατέρας.

H 29χρονη Νουρ Αλφαλάχ υποβλήθηκε σε τεστ, το οποίο έδειξε ότι ο πατέρας του παιδιού της είναι ο Αλ Πατσίνο.

Ο σταρ του «Scarface» δεν είχε ιδέα ότι η σύντροφός του ήταν έγκυος και «σοκαρίστηκε» όταν έμαθε ότι επρόκειτο να γίνει πατέρας για τέταρτη φορά.

Ποια είναι η Νουρ Αλφαλάχ

Η Νουρ Αλφαλάχ «προέρχεται από μια οικογένεια με χρήματα» σύμφωνα με το Page Six και εργάζεται στη βιομηχανία του θεάματος.

Σύμφωνα με το IMDb, δούλεψε ως παραγωγός στη μικρού μήκους ταινία του 2019 La Petite Mort και ως εκτελεστική παραγωγός στη τηλεοπτική σειρά Brosa Nostra του 2018, . Συμμετείχε επίσης ως μέλος του προσωπικού της Lynda Obst Productions, η οποία έχει στο ενεργητικό της ταινίες όπως το Interstellar και το How To Lose A Guy In 10 Days.

Το όνομά της έγινε γνωστό σε όλο τον πλανήτη όταν εθεάθη σε ρομαντικό δείπνο με τον Αλ Πατσίνο στις 9 Απριλίου. Η 29χρονη είχε εμφανιστεί επίσης σε φωτογραφίες που κοινοποίησε ο ηθοποιός Τζέισον Μομόα στο Instagram, γιορτάζοντας τα εγκαίνια μιας νέας γκαλερί δίπλα στον εμβληματικό πρωταγωνιστή του «Νονού».

Το όνομα της Νουρ Αλφαλάχ έχει συνδεθεί ρομαντικά στο παρελθόν με τον frontman των Rolling Stones, Mικ Τζάγκερ.

