Αυτοί είναι οι νικητές των φετινών μουσικών βραβείων Billboard

Τα βραβεία του μουσικού περιοδικού Billboard (2022 Billboard Music Awards) δόθηκαν φέτος στην MGM Grand Garden Arena του Λας Βέγκας. Παρουσιαστής ήταν ο Sean “Diddy” Combs. Το σόου μεταδόθηκε τηλεοπτικά από το δίκτυο NBC.

Του Ιωσήφ Αβράμογλου

Oι υποψηφιότητες αφορούσαν 62 διαφορετικές κατηγορίες για την χρονική περίοδο από 10 Απριλίου 2021 έως τις 26 Μαρτίου 2022. Είχαν δε ανακοινωθεί μέσω Twitter στις 8 Απριλίου 2022. Ο Weeknd είχε λάβει τις περισσότερες υποψηφιότητες, 17 τον αριθμό. Η Doja Cat ήταν η γυναίκα καλλιτέχνις με τις περισσότερες υποψηφιότητες, στο σύνολό τους 14. Οι BTS ήταν το γκρουπ με τις περισσότερες υποψηφιότητες και τα περισσότερα βραβεία, τελικά. Κέρδισαν τρία έπαθλα για τις επτά υποψηφιότητές τους. Η Olivia Rodrigo κέρδισε επτά βραβεία. Ο Justin Bieber κέρδισε το δεύτερο του βραβείο στην κατηγορία Top Hot 100 Song και έτσι έγινε ο πρώτος καλλιτέχνης που το έχει πετύχει αυτό από τότε που καθιερώθηκε η εν λόγω κατηγορία. Η Mary J. Blige βραβεύθηκε με το Billboard Icon Award, η οποία ανέβηκε στη σκηνή και για να τραγουδήσει. Live εμφανίσεις μεταξύ άλλων έκαναν και οι Silk Sonic, Megan Thee Stallion, Ed Sheeran, Becky G, Maxwell και άλλοι.

Ανάμεσα στους παρουσιαστές επάθλων προς τους νικητές ήσαν και οι: DJ Khaled, Michael Bublé, Janet Jackson, Giveon, κ.ά.

Η λίστα με τους νικητές έχει ως εξής…

Κορυφαίος Καλλιτέχνης: Drake

Κορυφαίος Νέος Καλλιτέχνης: Olivia Rodrigo

Κορυφαίος Άντρας Καλλιτέχνης: Drake

Κορυφαία Γυναίκα Καλλιτέχνις: Olivia Rodrigo

Κορυφαίο Ντουέτο ή Συγκρότημα: BTS

Καλλιτέχνης του Top Billboard 200: Taylor Swift

Καλλιτέχνης του Top Hot 100: Olivia Rodrigo

Κορυφαίος Καλλιτέχνης στα Streaming: Olivia Rodrigo

Κορυφαίος Καλλιτέχνης σε Πωλήσεις: BTS

Κορυφαίος Καλλιτέχνης στα Τραγούδια Ραδιοφώνου: Olivia Rodrigo

Κορυφαίος Καλλιτέχνης στο Billboard Global 200 (νέα κατηγορία): Olivia Rodrigo

Κορυφαίος Καλλιτέχνης στο Billboard Global 200 (εκτός ΗΠΑ): Ed Sheeran

Κορυφαία Περιοδεία: The Rolling Stones (No Filter Tour)

Κορυφαίος R&B Καλλιτέχνης: Doja Cat

Κορυφαίος Άντρας R&B Καλλιτέχνης: The Weeknd

Κορυφαία Γυναίκα R&B Καλλιτέχνις: Doja Cat

Κορυφαία R&B Περιοδεία: Bruno Mars (Bruno Mars at Park MGM)

Κορυφαίος Rap Καλλιτέχνης: Drake

Κορυφαίος Rap Άντρας Καλλιτέχνης: Drake

Κορυφαία Rap Γυναίκα Καλλιτέχνις: Megan Thee Stallion

Κορυφαία Rap Περιοδεία: Omarion & Bow Wow (The Millennium Tour 2021)

Κορυφαίος Country Καλλιτέχνης: Taylor Swift

Κορυφαίος Country Άντρας Καλλιτέχνης: Morgan Wallen

Κορυφαία Country Γυναίκα Καλλιτέχνις: Taylor Swift

Κορυφαίο Country Ντουέτο ή Συγκρότημα: Dan + Shay

Κορυφαία Country Περιοδεία: Eric Church (Gather Again Tour)

Κορυφαίος Rock Καλλιτέχνης: Glass Animals

Κορυφαία Rock Περιοδεία: The Rolling Stones (No Filter Tour)

Κορυφαίος Latin Καλλιτέχνης: Bad Bunny

Κορυφαίος Latin Άντρας Καλλιτέχνης: Bad Bunny

Κορυφαία Latin Γυναίκα Καλλιτέχνις: Kali Uchis

Κορυφαίο Latin Ντουέτο ή Συγκρότημα: Eslabon Armado

Κορυφαία Latin Περιοδεία: Los Bukis (Una Historia Cantada Tour)

Κορυφαίος Καλλιτέχνης της Dance/Electronic: Lady Gaga

Κορυφαίο Άλμπουμ Billboard 200: Olivia Rodrigo, SOUR

Κορυφαίο Soundtrack: Encanto

Κορυφαίο R&B Άλμπουμ: Doja Cat, Planet Her

Κορυφαίο Rap Άλμπουμ: Drake, Certified Lover Boy

Κορυφαίο Country Άλμπουμ: Taylor Swift, Red (Taylor’s Version)

Κορυφαίο Rock Άλμπουμ: twenty one pilots, Scaled and Icy

Κορυφαίο Latin Άλμπουμ: Karol G, KG0516

Κορυφαίο Dance/Electronic Άλμπουμ: Illenium, Fallen Embers

Κορυφαίο Hot 100 Τραγούδι: The Kid LAROI & Justin Bieber, “Stay”

Κορυφαίο Τραγούδι στα Streaming: The Kid LAROI & Justin Bieber, “Stay”

Κορυφαίο Τραγούδι σε Πωλήσεις: BTS, “Butter”

Κορυφαίο Τραγούδι στα Ραδιόφωνα: Dua Lipa, “Levitating”

Κορυφαία Συνεργασία: The Kid LAROI & Justin Bieber, “Stay”

Κορυφαίο Τραγούδι Billboard Global 200 (νέα κατηγορία): The Kid LAROI & Justin Bieber, “Stay”

Κορυφαίο Τραγούδι Billboard Global (εκτός ΗΠΑ): The Kid LAROI & Justin Bieber, “Stay”

Κορυφαίο Viral Τραγούδι: Doja Cat ft. SZA, “Kiss Me More”

Κορυφαίο R&B Τραγούδι: Silk Sonic (Bruno Mars, Anderson .Paak), “Leave the Door Open”

Κορυφαίο Rap Τραγούδι: Lil Nas X ft. Jack Harlow, “Industry Baby”

Κορυφαίο Country Τραγούδι: Walker Hayes, “Fancy Like”

Κορυφαίο Rock Τραγούδι: Måneskin, “Beggin’”

Κορυφαίο Latin Τραγούδι: Kali Uchis, “telepatía”

Κορυφαίο Dance/Electronic Τραγούδι: Elton John & Dua Lipa, “Cold Heart – PNAU Remix”

