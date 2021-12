Αυτά είναι τα 10 δημοφιλέστερα τραγούδια στις ΗΠΑ για την Πρωτοχρονιά (1/1/22)

Tα δέκα δημοφιλέστερα τραγούδια στην Αμερική για αυτή τη βδομάδα που τελειώνει την Πρωτοχρονιά, σύμφωνα με το έγκυρο μουσικό περιοδικό Billboard, προέρχονται από τις τελευταίες 7 δεκαετίες και είναι τα κάτωθι.

Του Ιωσήφ Αβράμογλου

Το εν λόγω χιτ-παρέϊντ “Hot 100” σχηματίζεται κάθε βδομάδα σύμφωνα με τις πωλήσεις φυσικών δίσκων και ψηφιακών downloads, καθώς και από τις αναμεταδόσεις στους ραδιοφωνικούς σταθμούς και τα διαδικτυακά streamings σε ολόκληρο τον κόσμο.

No.10 The Ronettes – Sleigh Ride (1963)

No.9 The Kid LAROI, Justin Bieber – Stay (2021)

No.8 José Feliciano – Feliz Navidad (1970)

No.7 Wham! – Last Christmas (1984)

No.6 Andy Williams – It’s the Most Wonderful Time of the Year (1963)

No.5 Adele – Easy On Me (2021)

No.4 Burl Ives – A Holly Jolly Christmas (1964)

No.3 Bobby Helms – Jingle Bell Rock (1957)

No.2 Brenda Lee – Rockin’ Around The Christmas Tree (1958)

No.1 Mariah Carey – All I Want for Christmas Is You (1994)

