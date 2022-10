Αυτά είναι τα 10 δημοφιλέστερα τραγούδια στις ΗΠΑ για αυτή τη βδομάδα (29/10/22)

Tα δέκα δημοφιλέστερα τραγούδια στην Αμερική για αυτή την βδομάδα που τελειώνει στις 29 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το έγκυρο μουσικό περιοδικό Billboard, είναι τα κάτωθι.

Του Ιωσήφ Αβράμογλου

Το εν λόγω χιτ-παρέιντ “Billboard Hot 100” σχηματίζεται κάθε βδομάδα σύμφωνα με τις πωλήσεις φυσικών δίσκων και ψηφιακών downloads, καθώς και από τις αναμεταδόσεις στους ραδιοφωνικούς σταθμούς και τα διαδικτυακά streamings στις Ηνωμένες Πολιτείες.

No.1 Sam Smith & Kim Petras – Unholy

No.2 Steve Lacy – Bad Habit

No.3 Harry Styles – As It Was

No.4 Lil Baby – California Breeze

No.5 Post Malone w. Doja Cat – I Like You (A Happier Song)

No.6 OneRepublic – I Ain’t Worried

No.7 Morgan Wallen – You Proof

No.8 Lil Baby ft. Fridayy – Forever

No.9 Nicki Minaj – Super Freaky Girl

No.10 Lil Baby – Real Spill

