Ο Bob Dylan είναι ο μεγάλος τραγουδοποιός, ένας από τους μεγαλύτερους δημιουργούς της μουσικής όλων των εποχών.

Του Ιωσήφ Αβράμογλου

Επηρέασε τις ζωές εκατομμυρίων ανθρώπων και τις καριέρες χιλιάδων καλλιτεχνών. Πέρασε με τους στίχους του πολλά πολιτικά, κοινωνικά και φιλοσοφικά μηνύματα. Ο ίδιος προέρχεται από την folk μουσική αλλά η μουσική και τα τραγούδια του διασκευάστηκαν σχεδόν σε όλα τα άλλα είδη μουσικής. Σήμερα είναι 81 ετών και έχει συμπληρώσει 6 δεκαετίες καριέρας.

Αυτά είναι τα 20 καλύτερα τραγούδια του Bob Dylan σύμφωνα με το περιοδικό Uncut.

1. “Like A Rolling Stone”

(LP “Highway 61 Revisited”, 1965)

2. “Tangled Up In Blue”

(LP “Blood On The Tracks”, 1975)

3. “Visions Of Johanna”

(LP “Blonde On Blonde”, 1966)

4. “A Hard Rain’s A-Gonna Fall”

(LP “The Freewheelin’ Bob Dylan”, 1963)

5. “It’s Alright, Ma (I’m Only Bleeding)”

(LP “Bringing It All Back Home”, 1965)

6. “Subterranean Homesick Blues”

(LP “Bringing It All Back Home”, 1965)

7. “Desolation Row”

(LP “Highway 61 Revisited”, 1965)

8. “I Want You”

(LP “Blonde on Blonde”, 1966)

9. “Idiot Wind”

(LP “Blood On The Tracks”, 1975)

10. “Sad-Eyed Lady Of The Lowlands”

(LP “Blonde On Blonde”, 1966)

11. “It’s All Over Now, Baby Blue”

(LP “Bringing It All Back Home”, 1965)

12. “Positively 4th Street”

(Single, 1965)

13. “Stuck Inside of Mobile With The Memphis Blues Again”

(LP “Blonde On Blonde”, 1966)

14. “She Belongs To Me”

(LP “Bringing It All Back Home”, 1965)

15. “Mr. Tambourine Man”

(LP “Bringing It All Back Home”, 1965)

16. “The Lonesome Death Of Hattie Carroll”

(LP “The Times They Are A-Changin’”, 1964)

17. “Blowin’ In The Wind”

(LP “The Freewheelin’ Bob Dylan”, 1963)

18. “Ballad Of A Thin Man”

(LP “Highway 61 Revisited”, 1965)

19. “Just Like A Woman”

(LP “Blonde On Blonde”, 1966)

20. “Don’t Think Twice, It’s All Right”

(LP “The Freewheelin’ Bob Dylan”, 1963)

(Κάθε Σάββατο και Κυριακή βράδυ, για τρεις ώρες, από τις 10 μ.μ. μέχρι την 1 π.μ., ο Ιωσήφ Αβράμογλου παρουσιάζει από τον Real FM στους 97.8, την εκπομπή “Round Midnight, όπως έλεγε και η Ella Fitzgerald”, με πολλή και καλή μουσική). Twitter:@IosifAvramoglou Facebook.com/avramoglou Instagram:mus1cguru