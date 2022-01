Τα 15 καλύτερα άλμπουμ του Bob Dylan

Ο Bob Dylan έχει αναγνωριστεί ως ένας από τους σημαντικότερους συνθέτες όλων των εποχών. Έχει συμπληρώσει 60 χρόνια καριέρας, ενώ τα σημαντικότερα έργα του προέρχονται από την δεκαετία του ’60, όπως τα “Blowin’ in the Wind” (1963) και “The Times They Are a-Changin'” (1964), που έγιναν ύμνοι των κινημάτων κατά του πολέμου και υπέρ των ατομικών δικαιωμάτων.

του Ιωσήφ Αβράμογλου

Τα μουσικά είδη με τα οποία καταπιάστηκε είναι η folk, τα blues, το rock, η gospel, η country και η jazz. To 2016 του απονεμήθηκε το βραβείο Νομπέλ της λογοτεχνίας, για τις νέες ποιητικές εκφράσεις που παρουσίασε μέσα από παραδοσιακού αμερικάνικου τύπου τραγούδια.

Έχει πουλήσει παγκοσμίως πάνω από 125 εκατομμύρια δίσκους. Γι’ αυτό και κάθε δισκοθήκη, συμβατική ή ψηφιακή πρέπει να συμπεριλαμβάνει ορισμένα από τα σημαντικά έργα του Bob Dylan. Παρακάτω είναι η λίστα με τα 15 καλύτερα άλμπουμ της καριέρας του.

15. John Wesley Harding (1967) – Διάρκεια: 38:24 – 12 τραγούδια – Παραγωγός: Bob Johnston

14. Oh Mercy (1989) – Διάρκεια: 38:46 – 10 τραγούδια – Παραγωγός: Daniel Lanois

13. Modern Times (2006) – Διάρκεια: 63:04 – 10 τραγούδια – Παραγωγός: Jack Frost

12. Nashville Skyline (1969) – Διάρκεια: 27:14 – 10 τραγούδια – Παραγωγοί: Bob Johnston & Steve Berkowitz

11. Another Side of Bob Dylan (1964) – Διάρκεια: 50:37 – 11 τραγούδια – Παραγωγός: Tom Wilson

10. Love and Theft (2001) – Διάρκεια: 57:25 – 12 τραγούδια – Παραγωγός: Jack Frost

9. Desire (1976) – Διάρκεια: 56:13 – 9 τραγούδια – Παραγωγός: Don DeVito

8. The Basement Tapes (1975) – Διάρκεια: 76:41 – 24 τραγούδια – Παραγωγοί: Bob Dylan and The Band

7. Time Out of Mind (1997) – Διάρκεια: 72:50 – 11 τραγούδια – Παραγωγός: Daniel Lanois

6. The Times They Are a-Changin’ (1964) – Διάρκεια: 45:36 – 10 τραγούδια – Παραγωγός: Tom Wilson

5. Bringing It All Back Home (1965) – Διάρκεια: 47:21 – 11 τραγούδια – Παραγωγός: Tom Wilson

4. The Freewheelin’ Bob Dylan (1963) – Διάρκεια: 50:04 – 13 τραγούδια – Παραγωγοί: John Hammond & Tom Wilson

3. Highway 61 Revisited (1965) – Διάρκεια: 51:26 – 9 τραγούδια – Παραγωγοί: Bob Johnston & Tom Wilson

2. Blood on the Tracks (1975) – Διάρκεια: 51:42 – 10 τραγούδια – Παραγωγός: Bob Dylan

1. Blonde on Blonde (1966) – Διάρκεια: 72:57 – 14 τραγούδια – Παραγωγός: Bob Johnston

(Κάθε Σάββατο και Κυριακή βράδυ, από τα μεσάνυχτα μέχρι τις 3 το πρωί, ο Ιωσήφ Αβράμογλου παρουσιάζει από τον Real FM στους 97.8, την εκπομπή “After Midnight… όπως έλεγε και ο J.J. Cale”, με πολλή και καλή μουσική).