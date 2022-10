Τραγούδια αυτοβιογραφικά μεγάλων καλλιτεχνών

Υπάρχουν τραγούδια που δεν γνωρίζουν την μεγάλη ανταπόκριση του κόσμου, που δεν προβάλλονται αρκετά και που δεν γίνονται μεγάλες επιτυχίες με σημαντικές πωλήσεις. Πλην όμως μπορεί να σημαίνουν πολλά για τους ίδιους τους καλλιτέχνες, μπορεί να αναφέρονται σε πραγματικά περιστατικά και γεγονότα και να αποτελούν μέρος της πραγματικής ζωής των τραγουδιστών. Ορισμένα τέτοια παραδείγματα έχουμε παρακάτω. Κομμάτια που εμπεριέχουν ένα συνήθως άγνωστο μήνυμα ή μιά ιστορία, πολύ προσωπική για τον καλλιτέχνη.

Του Ιωσήφ Αβράμογλου

“Bank Robber Man” – Lenny Kravitz

Το τραγούδι είναι βασισμένο σε αληθινή ιστορία. Κάποτε ο Lenny Kravitz συνελήφθη στο Miami, όπου ηχογραφούσε έναν δίσκο, επειδή η εμφάνισή του ταίριαζε με την περιγραφή ενός ληστή τραπέζης.

“Born To Be Alive” – Patrick Hernandez

Γεννημένος από γονείς καλλιτέχνες ο Patrick Hernandez, καθώς ο πατέρας ήταν κιθαρίστας σε μεγάλες ορχήστρες και η μητέρα τραγουδίστρια – δυσκολεύτηκε πάρα πολύ να κάνει επιτυχία. Το μοναδικό του αυτό χιτ αναφέρεται στην δυνατή θέλησή του να μην το βάλει κάτω και να συνεχίζει να κυνηγάει το όνειρό του, γεγονός που πραγματοποιήθηκε.

“Brooklyn Roads” – Neil Diamond

Το κομμάτι αναφέρεται στα νεανικά χρόνια του καλλιτέχνη στις γειτονιές του Brooklyn.

“Castles Made Of Sand” – Jimi Hendrix

Αυτό είναι το πιό προσωπικό τραγούδι του Hendrix. Εκείνος δεν ήθελε ποτέ να μιλάει για το παρελθόν του και το απέφευγε συστηματικά σε κάθε συνέντευξη. Με αυτό το κομμάτι όμως αυτοπροσδιορίζεται ως ιθαγενής και αποκαλύπτει ότι η μητέρα του ήταν Ινδιάνα της φυλής Cherokee. Εδώ ο Jimi Hendrix διαβάζει τους στίχους σαν να είναι ποίημα, σαν να ραπάρει, δεν τραγουδάει. Το κομμάτι αυτό το παίζουν συχνά στις συναυλίες τους οι Red Hot Chilli Peppers, οι οποίοι είναι φανατικοί θαυμαστές του μεγάλου κιθαρίστα.

“Close My Eyes” – Mariah Carey

“Υπάρχουν πολλά και διαφορετικά πράγματα, ιδιαιτέρως προσωπικά και συμβολικά για εμένα. Δεν θέλω να τα αποκαλύψω, θέλω να τα κρατήσω για εμένα”, είχε δηλώσει η τραγουδίστρια, που έγραψε το τραγούδι.

“Collide” – Ed Sheeran

Το τραγούδι αναφέρεται σε μία μικρή λίστα με πράγματα που έχει κάνει ο Ed Sheeran μαζί με την σύζυγό του Cherry. Σε αυτήν συμπεριλαμβάνονται: ότι κοιμήθηκαν αγκαλιά στην παραλία, ότι πήγαν σε ένα Ιρλανδέζικο μπαρ στην Ρώμη, ότι χάζευαν τα μικρά διαμερίσματα στο Τόκυο, ότι ήπιαν όλο το ουίσκυ του πατέρα της Cherry, όταν πέθανε η γιαγιά της.

“Day Dreaming” – Aretha Franklin

To τραγούδι αυτό ήταν για έναν άντρα που είχε ερωτευθεί η Aretha Franklin. Αρχικά δεν αποκάλυψε για ποιόν επρόκειτο. Είχε αναφέρει μόνο ότι ήταν ψηλός, μαύρος και φινετσάτος και ότι ήταν μέλος σε ένα από τα πιό καυτά συγκροτήματα της εποχής. Αργότερα όμως, το 1970, όταν η Aretha ηχογράφησε το κομμάτι “You and Me”, τότε οι δημοσιογράφοι κατάλαβαν ότι ο ψηλός και ωραίος ήταν ο συνθέτης του τραγουδιού, ο Dennis Edwards, μέλος του συγκροτήματος των Temptations. Το 1995 η Aretha αποκάλυψε στο περιοδικό Ebony, ότι πράγματι ήταν ο Edwards ο έρωτάς της, για τον οποίον όμως έχασε το ενδιαφέρον της, επειδή εκείνος δίσταζε να δεσμευθεί και να προχωρήσει σε γάμο.

“Early Days” – Paul McCartney

Το κομμάτι αναφέρεται στα τέλη της δεκαετίας του ’50 στο Λίβερπουλ, όταν ο Paul McCartney και ο φίλος του John Lennon, πήγαιναν καθημερινά στο τοπικό δισκάδικο για να ακούσουν rock and roll τραγούδια και να χαζέψουν τις αφίσες των καλλιτεχνών της εποχής.

“Elton’s Song” – Elton JohnΌπως φαίνεται και από τον τίτλο, το τραγούδι αυτό είναι ιδιαιτέρως προσωπικό για τον

Elton John. Παρόλο που οι στίχοι στα περισσότερα κομμάτια του ήσαν γραμμένοι από τον Bernie Taupin, σε αυτό το τραγούδι τους στίχους τους είχε γράψει ο Tom Robinson (που είχε κάνει επιτυχία με το “2-4-6-8 Motorway”). Αντίθετα με τον Bernie Taupin, ο Robinson ήταν ομοφυλόφιλος. Ο Elton δεν είχε εκφράσει ακόμα τον σεξουαλικό του προσανατολισμό, αλλά με το κομμάτι αυτό έκανε το λεγόμενο outing.

“I Walk The Line” – Johnny Cash

Στις 7 Αυγούστου του 1954 ο Johnny Cash, σε ηλικία 22 ετών, παντρεύτηκε την Vivian Liberto, με την οποία έκανε και την κόρη, την Rosanne Cash. Ο Cash έπρεπε να περιοδεύει συνεχώς και το τραγούδι αυτό ήταν η υπόσχεσή του στην γυναίκα του, ότι θα της είναι πιστός, όσο θα ήταν μακρυά της. Παρόλα αυτά, δύο χρόνια αργότερα, συνεργάστηκε στο Grand Ole Opry με την June Carter, με την οποία δημιούργησε σχέση. Το 1966 βγήκε το διαζύγιο και το ’68 ο Johnny παντρεύτηκε την Carter.

“I Was Made To Love Her” – Stevie Wonder

Το κομμάτι ήταν για τον πρώτο έρωτα του 16χρονου τότε Stevie Wonder. Ένα κορίτσι που λεγόταν Angie και που έμενε στην California. Το έγραψε ο νεαρός Stevie μαζί με την μαμά του Lula Mae Hardaway, την συνθέτρια της Motown, Sylvia Moy και τον παραγωγό Henry Cosby. Η μητέρα του Stevie, τον βοήθησε να γράψει αρκετά τραγούδια κατά τη διάρκεια της εφηβίας του. Εκείνη μάλιστα είχε προταθεί και για βραβείο Grammy το 1970, για τη δημιουργική συμμετοχή της στο “Signed, Sealed, Delivered I’m Yours”.

“Just Another Night” – Cat Stevens

Το τραγούδι αναφέρεται στην ατυχία του Cat Stevens να πάθει φυματίωση.

“Keeping The Faith” – Billy Joel

Είναι ένα καθαρά αυτοβιογραφικό κομμάτι για τα νεανικά χρόνια του Billy Joel στη δεκαετία του ’60.

“Mr. Bad Guy” – Freddie Mercury

Πρόκειται για το τραγούδι που έδωσε τον γενικό τίτλο στο προσωπικό του άλμπουμ του 1985. Αναφέρεται στον εαυτόν του, διότι όλοι τον θεωρούσαν “κακό παιδί”.

“Rosalita (Come Out Tonight)” – Bruce Springsteen

Το τραγούδι αναφέρεται σε μία σχέση που είχε ο Springsteen όταν ήταν 17 ετών. Με μία κοπέλα, της οποίας η μητέρα δεν ενέκρινε τον Bruce για νάναι ο δεσμός της. Και του είχε κάνει ασφαλιστικά μέτρα για να μην πλησιάζει την κόρη της. Ετσι λοιπόν ο καλλιτέχνης έγραψε αυτό το κομμάτι.

“Sexual Religion” – Rod Stewart

Το κομμάτι αυτό αναφέρεται στην πρώτη νύχτα του γάμου που πέρασε ο Rod Stewart με την τρίτη συζυγό του Penny Lancaster στο Dorchester Hotel του Λονδίνου.

“Sugar Daddy” – Tom Jones

Είναι ένα βιογραφικό τραγούδι για τον Tom Jones, που έγραψε ο Bono των U2, ο οποίος συμμετείχε στην ηχογράφηση μαζί με τον Edge. Ο Bono έκανε πολλές ερωτήσεις στον Tom Jones, για να μάθει για την ζωή και την καριέρα του, πριν γράψει το κομμάτι.

“Village Of The Sun” – Frank Zappa

Το κομμάτι είναι γραμμένο για τα εφηβικά χρόνια του Frank Zappa στο Lancaster της California. Ηταν μιά περιοχή γεμάτη από φάρμες με γαλοπούλες.

“Watching The Wheels” – John Lennon

Το τραγούδι αυτό αναφερόταν στα 6 χρόνια αδράνειας του καλλιτέχνη πριν από το άλμπουμ “Double Fantasy”. Δεν ενδιαφερόταν πλέον για την δημοσιότητα και είχε αποφασίσει να ασχολείται με το σπίτι, να μαγειρεύει και να ταϊζει τον γιό του Sean.

