Μήνυση κατέθεσε ο Δούκας του Σάσεξ κατά του ειδησεογραφικού ομίλου Associated Newspapers, εκδότη της Mail on Sunday, του ίδιου που είχε μηνύσει και η σύζυγός του Δούκισσα του Σάσεξ. Τα έγγραφα κατατέθηκαν στο ανώτατο δικαστήριο από τη νομική ομάδα του ζεύγους, τη Schillings, στις 27 Νοεμβρίου. Τις επόμενες εβδομάδες αναμένεται να γίνουν γνωστές περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αγωγή αυτή. Σύμφωνα με την Telegraph, η αγωγή φέρεται να σχετίζεται με δημοσίευμα της κυριακάτικης εφημερίδας τον Οκτώβριο όπου υποστήριζε ότι ο πρίγκιπας Χάρι δεν έχει επαφή με το Βασιλικό Ναυτικό μετά την παραίτησή του από τα πριγκιπικά του καθήκοντα τον Μάρτιο. Ο Χάρι, υπενθυμίζεται, μετά την παραίτησή του και τη νέα αρχή στις ΗΠΑ, παραιτήθηκε από όλους τους τιμητικούς στρατιωτικούς τίτλους. Η Μέγκαν έχει εμπλακεί, επίσης, σε δικαστική μάχη με τη Mail on Sunday για παραβίαση της ιδιωτικότητάς της όταν η εφημερίδα δημοσίευσε αποσπάσματα από την ιδιόχειρη επιστολή της στον πατέρα της, Τόμας Μαρκλ. Η Δούκισσα ζητεί αποζημίωση για φερόμενη κατάχρηση ιδιωτικών πληροφοριών, παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων και παραβίαση του Νόμου περί Προστασίας Δεδομένων. Η δίκη είχε προγραμματιστεί για τον Ιανουάριο αλλά τώρα μεταφέρθηκε στην άνοιξη του 2021, αφού η Μέγκαν υπέβαλε αίτηση για αναβολή για εμπιστευτικούς λόγους, οι οποίοι δεν έχουν δημοσιοποιηθεί.

Ο Χάρι μηνύει ακόμη τη Sun και την Daily Mirror σχετικά με παρακολούθηση τηλεφωνικών του κλήσεων καθώς ισχυρίζεται ότι υπεκλάπησαν τα φωνητικά του μηνύματα. Τον Ιούλιο έγινε γνωστό ότι το ζευγάρι μήνυσε παπαράτσι που παραβίασαν την ιδιωτικότητά του όταν drone φέρεται να φωτογράφισαν τον γιο τους Άρτσι στο σπίτι τους στο Λος Άντζελες. Η Μέγκαν μηνύσει και ένα φωτογραφικό πρακτορείο για φωτογραφίες που δημοσιεύθηκαν όταν εκείνη περπατούσε στο δάσος του Βανκούβερ με τα σκυλιά της.

Σημειώνεται ότι ο Χάρι υπηρέτησε τη θητεία του στις ένοπλες δυνάμεις και βρέθηκε δύο φορές στο Αφγανιστάν.