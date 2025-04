Ζευγάρι δέχθηκε επίθεση με τσεκούρι σε στάση λεωφορείου από μεθυσμένο 25χρονο – «Ακόμα είμαι σε σοκ»

Ένα φρικιαστικό περιστατικό σημειώθηκε στην πόλη Τούσον της Αριζόνα, στις ΗΠΑ, όταν ένας πατέρας δύο παιδιών δέχθηκε επίθεση με τσεκούρι από έναν άγνωστο άνδρα, ο οποίος σχεδόν τον αποκεφάλισε, όπως αναφέρει η New York Post, ενώ η σύζυγός του βρισκόταν δίπλα του.

Το περιστατικό συνέβη στις 5 Απριλίου, καθώς το ζευγάρι επέστρεφε στο σπίτι του από ένα ταξίδι, μόλις έναν χρόνο μετά τον θάνατο του γιου τους.

Ο 32χρονος Τζέικομπ Κάουτς καθόταν στο παγκάκι μιας στάσης λεωφορείου με τη σύζυγό του, Κρίστεν, όταν ο 25χρονος Ντάνιελ Μάικλ τους προσέγγισε φωνάζοντας και κρατώντας ένα τσεκούρι.

«Το να βλέπεις τον άντρα σου σχεδόν να αποκεφαλίζεται και να είσαι η μόνη που μπορείς να βοηθήσει, είναι δύσκολο», δήλωσε η Κρίστεν Κάουτς.

Η ίδια θυμήθηκε ότι είπε στον άγνωστο άνδρα ότι ήταν έτοιμοι να φύγουν, ενώ ο Τζέικομπ έσκυψε για να πάρει τις τσάντες τους, όταν ο Μάικλ επιτέθηκε.

«Ακόμα είμαι σε σοκ», πρόσθεσε η Κρίστεν.

Από την επίθεση του δράστη κόπηκε μια αρτηρία στον λαιμό του Τζέικομπ και χτύπησε το κρανίο του. Ο Τζέικομπ μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο τοπικό νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και τοποθετήθηκε σε μηχανική υποστήριξη.

Η οικογένεια του θύματος ανησυχεί ότι δεν θα επιβιώσει από τα τραύματά του, καθώς οι γιατροί διαγνώσαν ότι υπέστη ανοξική εγκεφαλοπάθεια από την έλλειψη οξυγόνου στον εγκέφαλο για παρατεταμένο χρονικό διάστημα.

Kristen and Jacob Couch were sitting at a bus bench on the corner of 6th and Broadway downtown last week when, according to Tucson Police, a man attacked Jacob with a hatchet.@MariaStaubs spoke to Jacob’s wife and brother, who want others to remember him for his kindness. pic.twitter.com/tNRxSCFYla

— KGUN 9 (@kgun9) April 14, 2025