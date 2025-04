Συγκλονιστικό βίντεο: Διάσωση γυναίκας πεζοπόρου στην άκρη ενός γκρεμού – Καρέ-καρέ οι στιγμές αγωνίας

Συγκλονιστικές φωτογραφίες και ένα καθηλωτικό βίντεο αποκαλύπτουν τη δραματική διάσωση μιας εξαντλημένης πεζοπόρου στην Καλιφόρνια, η οποία βρισκόταν για πάνω από μία ώρα κρεμασμένη από τα βράχια, παλεύοντας να κρατηθεί στη ζωή.

Το βίντεο από κάμερα σώματος δείχνει τη διάσωση να εκτυλίσσεται σε πραγματικό χρόνο, με τη γυναίκα να τρέμει από την κόπωση καθώς αιωρείται στην άκρη ενός κάθετου γκρεμού, ενώ οι διασώστες παλεύουν να τη φτάσουν.

A hiker stuck on the Pacific Crest Trail was rescued after sending an emergency text to 911, according to the Riverside County Sheriff’s Office Aviation Unit, and the incredible rescue was captured on video. https://t.co/iChezdheND pic.twitter.com/HkGKZ7dR5N

— ABC7 Eyewitness News (@ABC7) April 15, 2025