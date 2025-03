Ζελένσκι: «Ο Πούτιν περιπλέκει τις συνομιλίες για εκεχειρία και παρεμποδίζει την ειρηνευτική διαδικασία»

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κατηγόρησε τη Ρωσία και τον Βλαντιμίρ Πούτιν ότι υπονομεύουν την ειρηνευτική διαδικασία, θέτοντας όρους που περιπλέκουν και καθυστερούν την όποια πρόοδο προς την κατάπαυση του πυρός.

Σε ανάρτησή του, που ήρθε λίγο μετά τη δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι συνομίλησε με τον Πούτιν για τον τερματισμό του πολέμου, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι «η Ρωσία είναι η μόνη οντότητα που θέλει ο πόλεμος να μην τελειώσει και η διπλωματία να καταρρεύσει».

Ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε ότι είχε μια «πολύ καλή και παραγωγική» συνομιλία με τον Πούτιν, εκφράζοντας την αισιοδοξία του ότι υπάρχει «πολύ μεγάλη πιθανότητα» να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Παράλληλα, τόνισε ότι θα πρέπει να δοθεί χάρη στους Ουκρανούς στρατιώτες που είναι περικυκλωμένοι στην περιοχή του Κουρσκ.

Ο Ζελένσκι, στην ανάρτησή του, ανέφερε ότι συνομίλησε με τον γραμματέα του Βατικανού, καρδινάλιο Πιέτρο Παρολίν, στον οποίο εξέφρασε την εκτίμησή του για τις προσπάθειες του Πάπα Φραγκίσκου στην επιστροφή των Ουκρανών παιδιών που έχουν εκτοπιστεί ή απελαθεί παράνομα από τη Ρωσία.

«Η Αγία Έδρα έχει λάβει έναν κατάλογο Ουκρανών που κρατούνται σε ρωσικές φυλακές και στρατόπεδα. Βασιζόμαστε στη στήριξη για την απελευθέρωσή τους», δήλωσε.

I spoke with the Secretary of State of the Holy See, Cardinal Pietro Parolin. I wished Pope Francis a speedy recovery and thanked him for his prayers and moral support for our people, as well as for his efforts in facilitating the return of Ukrainian children illegally deported… pic.twitter.com/Cyw1TIvsWd

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 14, 2025