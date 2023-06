Βρετανία: Πρωτόγνωρες εικόνες στα σούπερ μάρκετ – Άδεια βάζα στα ράφια και αντικλεπτικά στα κρέατα

Άδεια βάζα με καφέ στα ράφια, ετικέτες ασφαλείας σε τυριά και αντικλεπτικά στις μπριζόλες τοποθετούν τα σούπερ μάρκετ στην Βρετανία, λόγω της τεράστιας αύξησης των κλοπών. Μάλιστα σύμφωνα με το BBC, ορισμένα καταστήματα περιορίζουν τον αριθμό των αντικειμένων που τοποθετηθούν στα ράφια.

Σύμφωνα με έρευνα της δημόσιας υπηρεσίας της Βρετανίας, οι κλοπές σε καταστήματα επανήλθαν στα προ πανδημίας επίπεδα. Τον Μάρτιο, οι αρχές σε Αγγλία, Ουαλία και Βόρεια Ιρλανδία κατέγραψαν σχεδόν 33.000 περιπτώσεις κλοπών σε καταστήματα. Αυτό «μεταφράζεται» σε ετήσια αύξηση σχεδόν 31%.

Την ίδια ώρα το γύρο του διαδικτύου κάνουν φωτογραφίες που αναρτήθηκαν στα social media, οι οποίες δείχνουν μια σειρά αντικλεπτικών μέτρων που λαμβάνονται στα σούπερ μάρκετ.

Ένας χρήστης δημοσίευσε μια εικόνα προϊόντων κρέατος με συσκευές ασφαλείας . «Συσκευάζουν προϊόντα κρέατος σαν να είναι ράβδοι χρυσού», έγραψε στο Twitter, αναφέρει το Tanjug.

Άλλος χρήστης του Twitter δημοσίευσε μια εικόνα με «ψεύτικα» βαζάκια καφέ στην ίδια αγορά και οι πελάτες ενημερώθηκαν, όπως ισχυρίζεται, ότι μπορούσαν να ζητήσουν να αγοράσουν πραγματικό καφέ στο ταμείο.

cost of living reaching new heights, my local co-op is now a grocery show room. also ft periodic tannoy announcements from mitie security that their cameras are watching you. bleak af pic.twitter.com/C8u7n7zBMf

— laura (@laura_estah) May 28, 2023