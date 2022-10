Βρετανία: Ο Ρίσι Σουνάκ θα είναι υποψήφιος

Ο πρώην υπουργός Ρίσι Σουνάκ μόλις επιβεβαίωσε ότι θα είναι υποψήφιος για ηγέτης του Συντηρητικού Κόμματος στην Βρετανία.

«Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι μια σπουδαία χώρα, αλλά αντιμετωπίζουμε μια βαθιά οικονομική κρίση. Γι’ αυτό είμαι υποψήφιος για αρχηγός του Συντηρητικού Κόμματος και ο επόμενος πρωθυπουργός σας. Θέλω να φτιάξουμε την οικονομία μας, να ενώσουμε το Κόμμα μας και να παραδώσουμε έργο για τη χώρα μας» έγραψε.

The United Kingdom is a great country but we face a profound economic crisis.

That’s why I am standing to be Leader of the Conservative Party and your next Prime Minister.

I want to fix our economy, unite our Party and deliver for our country. pic.twitter.com/BppG9CytAK

— Rishi Sunak (@RishiSunak) October 23, 2022