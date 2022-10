Βρετανία: Ο Τζόνσον συγκέντρωσε τις 100 υπογραφές για την κούρσα της πρωθυπουργίας

O Μπόρις Τζόνσον έχει εξασφαλίσει 100 υποστηρικτές και μπορεί να λάβει μέρος στην ψηφοφορία για τη διαδοχή της Λιζ Τρας στην πρωθυπουργία της Βρετανίας, σύμφωνα με μία ανάρτηση που έκανε στο Twitter, ο Τιμ Σίπμαν, υπεύθυνος για το πολιτικό ρεπορτάζ στην εφημερίδα “The Sunday Times”, επικαλούμενος μία ανώνυμη πηγή που βρίσκεται κοντά στον πρώην πρωθυπουργό της Βρετανίας.

Προς το παρόν δεν έχει κάνει καμία επίσημη δήλωση για το αν θα είναι υποψήφιος.

BREAKING: Source close to Boris Johnson says he has 100 backers and therefore could be on the ballot. That “could” is very interesting

— Tim Shipman (@ShippersUnbound) October 22, 2022