Βρετανία: Η Πένι Μόρντοντ ανακοίνωσε πρώτη την υποψηφιότητά της για τη διαδοχή της Λιζ Τρας

Η Πένι Μόρντοντ έγινε η πρώτη βουλευτής των Συντηρητικών που ανακοίνωσε επίσημα την υποψηφιότητά της για τη διαδοχή της Λιζ Τρας, στη Βρετανία.

Η Μόρντοντ, πρώην υπουργός Άμυνας, ήταν ένθερμη υποστηρίκτρια της αποχώρησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχασε οριακά μία από τις δύο θέσεις στην τελική μονομαχία στην πρόσφατη αναμέτρηση για την ηγεσία.

Κέρδισε επαίνους για τις επιδόσεις της στο Κοινοβούλιο τη Δευτέρα, όταν υπερασπίστηκε την κυβέρνηση ενώ ανακοινωνόταν η απόσυρση των περισσότερων από τις πολιτικές που είχαν ανακοινωθεί.

Ένας βουλευτής δήλωσε ότι η Μόρντοντ έχει «ευρεία απήχηση», αναφερόμενος στην ικανότητά της να βρίσκει φίλους σε διαφορετικές πτέρυγες του κόμματος.

Η 49χρονη Μόρντοντ κράτησε αποστάσεις από την σκανδαλώδη περίοδο του Μπόρις Τζόνσον στην εξουσία.

«Θα είμαι υποψήφια για να γίνω ηγέτιδα του Συντηρητικού Κόμματος και η πρωθυπουργός σας – για να ενώσουμε τη χώρα μας, να εκπληρώσουμε τις υποσχέσεις μας και να κερδίσουμε τις επόμενες Γενικές Εκλογές», έγραψε η Μόρντοντ στο Twitter.

«Με ενθάρρυνε η υποστήριξη από συναδέλφους που θέλουν μια νέα αρχή, ένα ενωμένο κόμμα και ηγεσία για το εθνικό συμφέρον».

I’ve been encouraged by support from colleagues who want a fresh start, a united party and leadership in the national interest.

I’m running to be the leader of the Conservative Party and your Prime Minister – to unite our country, deliver our pledges and win the next GE.#PM4PM pic.twitter.com/MM0NTHJ5lH

— Penny Mordaunt (@PennyMordaunt) October 21, 2022