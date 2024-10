Βρετανία: Μεγάλη διαδήλωση στο Λονδίνο με αντιμεταναστευτικά και ακροδεξιά συνθήματα – O Τόμι Ρόμπινσον ξανά στο επίκεντρο

Χιλιάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν σήμερα στο κέντρο του Λονδίνου, ζητώντας αυστηρότερη κυβερνητική στάση στο ζήτημα της μετανάστευσης και εκφράζοντας υποστήριξη στον ακροδεξιό υποκινητή ταραχών Τόμι Ρόμπινσον, ο οποίος συνελήφθη χθες στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η πορεία, στην οποία μετείχαν κυρίως άνδρες, ξεκίνησε από τον σταθμό Βικτόρια και έφτασε στην Πλατεία του Κοινοβουλίου, με τους συμμετέχοντες να φωνάζουν ρυθμικά «Τόμι» και να ζητούν να αφεθεί ελεύθερος.

🚨NEW: Incredible scenes as more than 250,000 British patriots take to the streets. By far the biggest protest Britain has seen in recent years!



Η διαδήλωση είχε προγραμματιστεί πριν από τη σύλληψη του Ρόμπινσον και διεξήχθη υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, με δεκάδες αστυνομικούς να έχουν αναπτυχθεί κατά μήκος της διαδρομής και γύρω από την πλατεία όπου δόθηκε μια συναυλία.

Estimated 250,000 were here in London to protest against the government as far as I’m aware no arrests or trouble.

Yet @lowles_nick little group turn up and attack police and end up with arrests pic.twitter.com/KekWGvMuL4

— oatcake (@tdog1410) October 26, 2024