Βρετανία: Η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία διέταξε να αποσυρθεί βιντεοπαιχνίδι που αναπαριστούσε την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου

Την παρέμβαση της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας στη Βρετανία προκάλεσε ένα βιντεοπαιχνίδι που ουσιαστικά αποτελεί μια αναπαράσταση της αιματηρής επίθεσης της Χαμάς στις 7 του περασμένου Οκτώβρη.

Στο παιχνίδι, σύμφωνα με σχετικά δημοσιεύματα, ο παίκτης έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιεί τέτοιου είδους επιθέσεις κατά του ισραηλινού στρατού. Όπως μπορεί να δει κανείς αρχικά μέλη της Χαμάς πέφτουν με αλεξίπτωτα εντός στρατοπέδου του ισραηλινού στρατού και έτσι ξεκινάει η πολεμική επιχείρηση. Ο συμμετέχων έχει τη δυνατότητα να φτιάξει κατά το δοκούν τον στρατιώτη που θέλει, εφοδιάζοντάς τον με τον οπλισμό της αρεσκείας του και στην συνέχεια μπορεί να τον βάλει να συμμετέχει σε διάφορες αποστολές.

Το πλέον ανατριχιαστικό είναι ότι στο εν λόγω παιχνίδι, ο παίκτης μπορεί να βάλει το… online δημιούργημά του να συμμετέχει σε επιχειρήσεις ομηρίας, αλλά και σε βασανισμούς αιχμαλώτων που θυμίζει σε πολύ μεγάλο ποσοστό τις αντίστοιχες περιπτώσεις που έχουν περιγραφεί από ανθρώπους που έχουν υπάρξει όμηροι της στρατιωτικής οργάνωσης Χαμάς.

Εκτός των άλλων, οι ψηφιακοί στρατιώτες έχουν τη δυνατότητα – όπως φαίνεται σε στιγμιότυπα του παιχνιδιού – να αιχμαλωτίσουν και Ισραηλινούς στρατιώτες, να τους βάλουν να γονατίσουν και να προχωρήσουν στην εν ψυχρώ δολοφονία τους. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός, ότι ο πιο δημοφιλής τρόπος για να βγάλουν από τη μέση τους αντιπάλους τους μεταξύ των παικτών είναι η εκτέλεση με μια σφαίρα στο κεφάλι.

Το παιχνίδι φέρει τον τίτλο Fursan al-Aqsa: The Knights of the Al-Aqsa Mosque και ήταν διαθέσιμο μέχρι πρόσφατα στην δημοφιλή μεταξύ των video gamers πλατφόρμα Steam.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, η αντιτρομοκρατική υπηρεσία ήρθε σε επικοινωνία με την πλατφόρμα και απαίτησε το παιχνίδι να «κατέβει», με τον χαρακτηρισμό «αποτρόπαιο».

Μάλιστα, στο τρέιλερ του παιχνιδιού ακούγεται μια φωνή να αναζητά τη ζώνη με τα εκρηκτικά του για να «ανατιναχθεί», τιμωρώντας έτσι τους Σιωνιστές και τους συνεργούς τους, όπως ακούγεται να λέγεται.

Από την πλευρά του, ο δημιουργός του παιχνιδιού Nidal Nijm που είναι μισός Παλαιστίνιος μισός Βραζιλιάνος, τονίζει ότι το παιχνίδι αυτό είναι μια αναπαράσταση της «λαμπρής ημέρας που οι μαχητές της Χαμάς ταπείνωσαν τον εχθρό τους, τους Ισραηλινούς». Αναφερόμενος στον λόγο για τον οποίο απαγορεύτηκε το παιχνίδι από τη συγκεκριμένη πλατφόρμα, ο εμπνευστής και δημιουργός του παιχνιδιού τόνισε ότι αυτό έγινε γιατί απλά και μόνο το παιχνίδι του αφορά τον πόλεμο Παλαιστίνης – Ισραήλ. Σε αντίθεση, ανέφερε, ότι ένα αντίστοιχο παιχνίδι το Call Of Duty που έχει παρόμοιο περιεχόμενο και σχετική υπόθεση δεν έχει απαγορευτεί, ούτε υπήρξαν αρνητικά σχόλια γι’ αυτό.

Why is @Steam allowing pro-Hamas incitement?

A new feature in the game “Fursan al-Aqsa,” hosted on the Steam platform, invites players to kidnap and murder Israelis. The game’s developer, Nidal Nijm explained that it lets players “relive the glory of October 7th.” pic.twitter.com/gRgoky7CIq

— Jewish Onliner (@JewishOnliner) November 21, 2024