Βρετανία: Έσβησε η φωτιά στο Somerset House – Δεν κινδύνεψαν τα έργα τέχνης των Μονέ και Βαν Γκογκ

Πάνω από 125 πυροσβέστες συμμετείχαν στην κατάσβεση μιας πυρκαγιάς στο Somerset House, έναν σημαντικό καλλιτεχνικό χώρο στο κεντρικό Λονδίνο, όπου φιλοξενούνται ανεκτίμητα έργα των Μονέ, Σεζάν και Βαν Γκογκ.

Οι φλόγες που έβγαιναν από την ταράτσα το μεσημέρι έσβησαν λίγες ώρες αργότερα, καθώς οι πυροσβέστες έδρασαν άμεσα. Σε βίντεο φαίνεται ότι οι φλόγες προκάλεσαν μια τρύπα στην οροφή του κτιρίου που βρίσκεται δίπλα στον ποταμό Τάμεση.

Η αιτία της πυρκαγιάς δεν έχει γίνει ακόμη γνωστή, ανακοίνωσε η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λονδίνου.

Insane that this continues to happen to the old world structures. We will follow along and see if they give us the cause. pic.twitter.com/WcHIyd3Z1x



Το προσωπικό και οι επισκέπτες στο Somerset House δεν κινδύνευσαν, ενώ τα σπουδαία έργα τέχνης δεν βρίσκονταν στην περιοχή της πυρκαγιάς. Ο χώρος είχε προγραμματιστεί να φιλοξενήσει μια εκδήλωση breakdancing.



«Μια φωτιά εντοπίστηκε περίπου το μεσημέρι σε μια γωνία της δυτικής πτέρυγας, η τοποθεσία εκκενώθηκε αμέσως και ενημερώθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λονδίνου, η οποία έφτασε πολύ γρήγορα», δήλωσε ο Jonathan Reekie, διευθυντής του Somerset House Trust. «Η δυτική πτέρυγα αποτελείται κυρίως από γραφεία και εγκαταστάσεις, δεν υπάρχουν έργα τέχνης σε αυτήν την περιοχή» πρόσθεσε.

Somerset House is currently closed due to a fire which has broken out in one small part of the building.

All staff and public are safe and the site is closed. The London Fire Brigade arrived swiftly and we’re working very closely with them to control the spread of the fire.

— Somerset House (@SomersetHouse) August 17, 2024