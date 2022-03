Βρετανία: Επιβάλλει κυρώσεις σε Λευκορώσους αξιωματούχους του αμυντικού τομέα

Η Βρετανία ανακοίνωσε την Τρίτη ότι επέβαλε κυρώσεις σε τέσσερα πρόσωπα και οργανισμούς της Λευκορωσίας, με αφορμή τον ρόλο που διαδραμάτισε η χώρα αυτή, διευκολύνοντας τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Κυρώσεις επιβλήθηκαν σε δύο αμυντικές βιομηχανίες και σε τέσσερις αξιωματούχους του αμυντικού τομέα, στους οποίους περιλαμβάνεται ο αρχηγός του γενικού επιτελείου της Λευκορωσίας και πρώτος αναπληρωτής υπουργός Άμυνας, υποστράτηγος Βίκτορ Γκούλεβιτς.

«Το καθεστώς του Λουκασένκο (του προέδρου της Λευκορωσίας) βοηθά ενεργά και ενθαρρύνει την παράνομη εισβολή της Ρωσίας και θα αισθανθεί τις οικονομικές συνέπειες για τη στήριξή του στον Πούτιν» ανέφερε σε ανακοίνωσή της η υπουργός Εξωτερικών Λιζ Τρας.

The Lukashenko regime actively aids and abets Russia’s illegal invasion of Ukraine and will be made to feel the economic consequences for its support for Putin.

We’ve launched a first tranche of sanctions against Belarusian individuals and organisations.https://t.co/wjDf4zdUyF

— Liz Truss (@trussliz) March 1, 2022