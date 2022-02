Λευκορωσία: Έφτασε με ελικόπτερο η ουκρανική αντιπροσωπεία στο Γκόμελ

Η ουκρανική αντιπροσωπεία έφτασε για συνομιλίες με τη Ρωσία στην περιοχή Γκόμελ της Λευκορωσίας, μετέδωσε το Λευκορωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων BelTA.

«Η ουκρανική αντιπροσωπεία ήρθε με ελικόπτερο και προσγειώθηκε κοντά στον χώρο των συνομιλιών», ανέφερε η BelTA.

The delegates arrived at the negotiating venue by helicopter.

Όπως αναφέρθηκε νωρίτερα, η αντιπροσωπεία ήρθε στη Λευκορωσία από την πολωνική πλευρά.

The Ukrainian delegation arrived in the area of the Ukrainian-Belarusian border to take part in talks with representatives of the Russian Federation

