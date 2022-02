Ζελένσκι: Πώς το τηλέφωνο έγινε το καλύτερο όπλο του προέδρου της Ουκρανίας

Σε μια σειρά τηλεφωνημάτων από το πολιορκημένο Κίεβο, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, έπεισε τη Δύση να συμφωνήσει σε μια σειρά κυρώσεων κατά της Ρωσίας που ήταν αδιανόητες πριν από μια εβδομάδα.

Διαισθανόμενος πώς η ευρωπαϊκή κοινή γνώμη ανταποκρίνεται στη γενναιότητα του λαού του, ο Ζελένσκι τηλεφωνούσε συνεχώς στους δυτικούς ηγέτες, χρησιμοποιώντας τη ροή του στο Twitter για να κοροϊδέψει, να ενθαρρύνει, να επιπλήξει και να επαινέσει τους συμμάχους του.

Στην πορεία, οι κυρώσεις που θεωρήθηκαν αδύνατες πριν από μια εβδομάδα έχουν ήδη γίνει. Ο ρυθμός με τον οποίο η Δύση έχει συμφωνήσει στις νέες κυρώσεις έχει αφήσει επίσης τους δικηγόρους, τους αξιωματούχους και τους τραπεζίτες “χωρίς αέρα”, καθώς εργάζονται υπό σοβαρή πίεση για να μετατρέψουν τις αποφάσεις σε πραγματικότητα.

Το γραφείο ενός ηγέτη είπε: «Μας έχει προκαλέσει δέος. Μπορεί τελικά να μην είναι σε θέση να σώσει την Ουκρανία ή να αλλάξει τη Ρωσία, αλλά αλλάζει την Ευρώπη».

Όλα ξεκίνησαν το Σάββατο. Ο Ζελένσκι είπε ότι η ημέρα άρχισε με ένα τηλεφώνημα στον Εμανουέλ Μακρόν, ενώ καθώς προχωρούσε η ημέρα συνέχισε με τηλεφωνήματα προς την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, τον Ιταλό πρωθυπουργό Μάριο Ντράγκι, τον πρόεδρο της Ελβετίας, Ιγνάσιο Κάσις, τον πρωθυπουργό της Ινδίας, Ναρέντρα Μόντι, τον Τούρκο πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, τον πρόεδρο του Αζερμπαϊτζάν, Ιλχάμ Αλίεφ, τον Ολλανδό πρωθυπουργό, Μαρκ Ρούτε, τον γενικό γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, τον Γερμανό καγκελάριο, Όλαφ Σολτς, τον Πάπα, τον Τσέχο πρωθυπουργό, Πετρ Φιάλα, τον Πολωνό πρωθυπουργό, Αντρέι Ντούντα και με τον Βρετανό πρωθυπουργό, Μπόρις Τζόνσον.

Also had a phone conversation with @vonderleyen. Talked about concrete decisions on strengthening Ukraine’s defense capabilities, macro-financial assistance and Ukraine’s membership in the #EU.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 27, 2022