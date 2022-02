Βρετανία: 30 χλμ έξω από το Κίεβο οι ρωσικές δυνάμεις

Το Ηνωμένο Βασίλειο είπε ότι η πλειοψηφία των ρωσικών δυνάμεων βρίσκεται περίπου 30 χιλιόμετρα (18,6 μίλια) από το κέντρο του Κιέβου.

Η ενημέρωση από το υπουργείο Άμυνας της Βρετανίας, που δημοσιεύτηκε το πρωί του Σαββάτου, ανέφερε ότι η Ρωσία δεν έχει ακόμη αποκτήσει τον έλεγχο του εναέριου χώρου, μειώνοντας την αποτελεσματικότητα της ρωσικής Πολεμικής Αεροπορίας.

«Οι ρωσικές ανθρώπινες απώλειες είναι πιθανό να είναι βαριές και μεγαλύτερες από ό,τι αναμενόταν ή αναγνωρίζει το Κρεμλίνο».

