Βρετανία: Άνδρας σκαρφάλωσε στην ιστορική Tower Bridge του Λονδίνου – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Δευτέρας στο Λονδίνο, όταν ένας άνδρας αναρριχήθηκε στην εμβληματική Tower Bridge, οδηγώντας τις βρετανικές αρχές στο να αποκλείσουν τη γέφυρα τόσο για οχήματα όσο και για πεζούς.

Η αστυνομία του Λονδίνου ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι ο άνδρας σκαρφάλωσε στη γέφυρα λίγο πριν από τις 11:00 π.μ. τοπική ώρα.

Εικόνες και βίντεο που δημοσιεύθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν τον άνδρα, ο οποίος φορά κουκούλα, να ισορροπεί πάνω στην ιστορική γέφυρα, ενώ δυνάμεις έκτακτης ανάγκης έσπευσαν στην περιοχή.

Οι αρχές κατάφεραν να κατεβάσουν τον άνδρα με ασφάλεια στις 12:20 μ.μ., χωρίς να υπάρξει κάποιος τραυματισμός.

Το περιστατικό προκάλεσε σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία στην περιοχή.

Το συμβάν έρχεται μόλις λίγες ημέρες μετά από ένα άλλο περιστατικό στο Λονδίνο, όταν άνδρας σκαρφάλωσε στο Big Ben κρατώντας παλαιστινιακή σημαία, προτού τελικά συλληφθεί.