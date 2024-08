Βραζιλία: Δικαστής διέταξε να διακοπεί αμέσως η λειτουργία της πλατφόρμας Χ στη χώρα

Ο δικαστής Αλεξάντρ ντε Μοράες διέταξε απόψε να ανασταλεί αμέσως η λειτουργία της πλατφόρμας Χ στη Βραζιλία, όπως αναφέρεται σε δικαστική απόφαση.

Την Τετάρτη ο Μοράες, που έχει εμπλακεί σε ένα «μπρα ντε φερ» με τον ιδιοκτήτη του Χ, τον Ίλον Μασκ, είχε δώσει διορία 24 ωρών στην πλατφόρμα να ορίσει τον νομικό εκπρόσωπό της στη χώρα. Η διορία αυτή έληξε το βράδυ της Πέμπτης. Λίγο αργότερα, το πρώην Twitter εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία ανέφερε ότι αναμένει πως θα μπλοκαριστεί «εντός ολίγου» επειδή αρνείται να συμμορφωθεί με τις «παράνομες εντολές» του δικαστή Μοράες, ο οποίος έχει τεθεί επικεφαλής μιας εκστρατείας για την καταπολέμηση της παραπληροφόρησης στη Βραζιλία. Η πλατφόρμα Χ υποστήριζε ότι στόχος του είναι «να λογοκρίνει τους πολιτικούς αντιπάλους του».

Η πλατφόρμα Χ έχει περισσότερους από 22 εκατομμύρια χρήστες στη Βραζιλία, σύμφωνα με τον εξειδικευμένο ιστότοπο DataReportal.

Ο Μασκ εξαπέλυσε φραστική επίθεση στον δικαστή Μοράες αυτήν την εβδομάδα, χαρακτηρίζοντάς τον «δικτάτορα» και κατηγορώντας τον ότι καταπνίγει την ελευθερία της έκφρασης.

Δείτε σχετική ανάρτηση

News:

– Brazil Supreme Court ordered Twitter/X to block fake news, hate accounts violating laws+undermining democracy.

– Musk refused & closed all offices in Brazil.

– Court gave him 24hrs to appoint a legal rep in Brazil or it’ll Block X/Twitter in the country of 217million. pic.twitter.com/Jpo8uLmBKf

— Uju Anya (@UjuAnya) August 29, 2024