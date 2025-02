Βηρυτός: Υποστηρικτές της Χεζμπολάχ απέκλεισαν τον αυτοκινητόδρομο που οδηγεί στο διεθνές αεροδρόμιο – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Δεκάδες υποστηρικτές της Χεζμπολάχ απέκλεισαν την Πέμπτη (13/2) τον αυτοκινητόδρομο που οδηγεί στο διεθνές αεροδρόμιο της Βηρυτού, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την απόφαση να μη δοθεί άδεια προσγείωσης σε δύο ιρανικά αεροσκάφη, σύμφωνα με το εθνικό πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου (ΝΝΑ στα αγγλικά, ΑΝΙ στα γαλλικά).

Ανεμίζοντας κίτρινες σημαίες της Χεζμπολάχ και πορτρέτα του πρώην ηγέτη του κινήματος Χασάν Νασράλα –σκοτώθηκε σε ισραηλινό πλήγμα σε προάστιο της Βηρυτού στα τέλη Σεπτεμβρίου–, νεαροί έκαψαν λάστιχα και διέκοψαν την κυκλοφορία στον αυτοκινητόδρομο, διαπίστωσε φωτοειδησεογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου. Άλλοι διαδηλωτές απέκλεισαν την είσοδο του διεθνούς αεροδρομίου και παρακείμενες οδούς, σύμφωνα με το ΑΝΙ.

Επιτόπου έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας και του στρατού. Βίντεο που δημοσιοποιήθηκαν σε πλατφόρμες κοινωνικές δικτύωσης δείχνουν συμπλοκές μεταξύ διαδηλωτών και των δυνάμεων ασφαλείας.

#Hezbollah protesters angry why #Lebanon prohibited an Islamist #Iran aircraft (likely loaded with cash and arms) from landing in Beirut Airport. pic.twitter.com/jCaeKHwdgY

Αξιωματούχος του αεροδρομίου δήλωσε στο AFP ότι το υπουργείο Μεταφορών ζήτησε από τη διοίκηση του διεθνή αερολιμένα της Βηρυτού να ενημερώσει την ιρανική αεροπορική εταιρεία Mahan Air ότι δεν μπορεί να δεχθεί δύο πτήσεις της με προορισμό την πρωτεύουσα του Λιβάνου, χωρίς να διευκρινίσει τους λόγους.

Η πρώτη πτήση ήταν προγραμματισμένο να γίνει χθες Πέμπτη και η δεύτερη σήμερα Παρασκευή, διευκρίνισε ο αξιωματούχος που μίλησε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί. «Οι δύο πτήσεις αναβλήθηκαν για την επόμενη εβδομάδα», συμπλήρωσε.

