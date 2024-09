Βίντεο: Τροχαίο σοκ με νταλίκα – Καρφώθηκε πάνω της αυτοκίνητο έπειτα από απότομη προσπέραση

Ένα συγκλονιστικό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης σε αυτοκινητόδρομο στη Μόσχα, με θύμα έναν 27χρονο άνδρα, όταν ένα φορτηγό προχώρησε σε παράνομη προσπέραση, με αποτέλεσμα το όχημα να καρφωθεί με σφοδρότητα στο πίσω μέρος του φορτηγού.

Το συμβάν εκτυλίχθηκε στον αυτοκινητόδρομο Μ-12, κοντά στην περιοχή Ορέκοβο-Ζούεβο, όταν ο οδηγός του φορτηγού άλλαξε απότομα λωρίδα κυκλοφορίας για να προσπεράσει ένα προπορευόμενο όχημα. Η ενέργειά του αυτή είχε ως συνέπεια ένα Ι.Χ. μάρκας Audi που κινούνταν ήδη με αυξημένη ταχύτητα στην αριστερή λωρίδα, να μην έχει χρόνο να αντιδράσει και να προσκρούσει με δύναμη στο φορτηγό.

Ο 27χρονος οδηγός του αυτοκινήτου σκοτώθηκε ακαριαία, καθώς το αυτοκίνητό του διαλύθηκε κυριολεκτικά κάτω από το τεράστιο όχημα, με την οροφή του Ι.Χ. να κόβεται εντελώς.

Η σύζυγος του θύματος, μιλώντας σε ρωσικά μέσα ενημέρωσης, ανέφερε ότι ο 27χρονος πήγαινε στην εργασία του τη στιγμή του δυστυχήματος. Μάλιστα, αποκάλυψε ότι είχε ένα κακό προαίσθημα εκείνο το πρωί, αλλά δεν του έδωσε ιδιαίτερη σημασία.

Ο οδηγός του φορτηγού συνελήφθη από τις Αρχές.

Σύμφωνα με βίντεο που αναρτήθηκε στο Χ, καταγράφεται ξεκάθαρα η προσπάθεια του οδηγού της νταλίκας να αλλάξει ξαφνικά λωρίδα, αδιαφορώντας για την ταχύτητα των οχημάτων που κινούνταν στην αριστερή λωρίδα, προκαλώντας έτσι το μοιραίο δυστύχημα.

On the Moscow M-12 highway, a truck driver abruptly changed lanes into the left lane, violating traffic rules — this cost the life of a young man in an Audi, who died after colliding with the truck.

Near Orekhovo-Zuevo on the M-12, the truck driver crossed a solid line and,… pic.twitter.com/pm1qoHhr1u

— Russian Market (@runews) September 26, 2024