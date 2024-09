Ο τυφώνας Helene προσγειώνεται στη Φλόριντα με 225 χλμ/ώρα – Συγκλονιστικό βίντεο με γέφυρα που πάλλεται από ισχυρούς ανέμους

Ο τυφώνας Helene, κατηγορίας 4, χτύπησε το βράδυ της Πέμπτης την περιοχή της βορειοδυτικής Φλόριντα, ενώ μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι το τεράστιο αυτό σύστημα μπορεί να προκαλέσει ένα «εφιαλτικό» κύμα καταιγίδας και να φέρει επικίνδυνους ανέμους και βροχές σε μεγάλο μέρος της νοτιοανατολικής περιοχής των ΗΠΑ.

Το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων στο Μαϊάμι ανακοίνωσε ότι η Helene έφτασε στις ακτές περίπου στις 11:10 μ.μ. τοπική ώρα, κοντά στον ποταμό Aucilla, στην περιοχή Big Bend της ακτής του Κόλπου της Φλόριντα. Οι μέγιστοι συνεχείς άνεμοι εκτιμήθηκαν στα 225 χλμ/ώρα, ενώ το σημείο απείχε μόλις 32 χιλιόμετρα από την περιοχή που ο τυφώνας Idalia είχε πλήξει πέρυσι με παρόμοια σφοδρότητα, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές.

Δύο γέφυρες στην περιοχή του κόλπου της Τάμπα έκλεισαν καθώς ο τυφώνας Helene αναμένεται να προσγειωθεί στην περιοχή.

Η γέφυρα Courtney Campbell Causeway, η οποία συνδέει το Κλίαργουότερ με την Τάμπα, έκλεισε την Πέμπτη γύρω στις 5 μ.μ. λόγω των ισχυρών ανέμων και του κύματος της καταιγίδας, σύμφωνα με δελτίο τύπου της Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων της Φλόριντα. Η γέφυρα Sunshine Skyway έκλεισε νωρίτερα το απόγευμα της Πέμπτης, αφού οι ριπές ανέμου έφτασαν τα 97 χιλιόμετρα την ώρα.

I told y’all! Prayers for Tampa they bout to get it! #tampa #Helene #hurricane #tornadoe #florida This is insaneLook at the high seas crashing near the Howard Franklin Bridge and Sunshine Skyway bridge in Tampa. Both bridges are now closed due to high wind and obviously surge. pic.twitter.com/hCvS7pol4Z — MisterJville (@MisterJville) September 26, 2024

Not the bridge I’d want to be on right now! This is the Sunshine Skyway (I-275) just south of #Tampa and #StPetersburg. It’s closed to traffic as #HurricaneHelene, now a Cat 4, is only 100 miles to the west. @knxnews pic.twitter.com/IHRZxLlVG2 — Brian Douglas (@BrianDouglasKNX) September 26, 2024

Οι προειδοποιήσεις για τον τυφώνα και τις πλημμύρες εκτείνονταν πολύ πέρα από τις ακτές, μεταδίδει το Associated Press, φτάνοντας μέχρι τη βόρεια Τζόρτζια και τη δυτική Βόρεια Καρολίνα. Πάνω από ένα εκατομμύριο σπίτια και επιχειρήσεις έμειναν χωρίς ρεύμα στη Φλόριντα και περισσότερα από 50.000 στη Τζόρτζια, σύμφωνα με την ιστοσελίδα poweroutage.us. Οι κυβερνήτες της Φλόριντα, Τζόρτζια, Αλαμπάμα, Βόρειας και Νότιας Καρολίνας και Βιρτζίνια κήρυξαν κατάσταση έκτακτης ανάγκης στις πολιτείες τους.

Στη Φλόριντα, ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του όταν μια πινακίδα έπεσε πάνω στο αυτοκίνητό του, ενώ άλλοι δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν στη νότια Τζόρτζια πιθανώς από έναν ανεμοστρόβιλο που προκλήθηκε από τον τυφώνα.

Ο κυβερνήτης της Φλόριντα, Ρον ΝτεΣάντις, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου το βράδυ της Πέμπτης: «Όταν οι κάτοικοι της Φλόριντα ξυπνήσουν το πρωί, είναι πολύ πιθανό να ξυπνήσουν σε μια πολιτεία όπου θα έχει σημειωθεί περαιτέρω απώλεια ζωών και σίγουρα θα υπάρξουν απώλειες περιουσίας».

Perry #Florida after the front eyewall of Helene. pic.twitter.com/pUF6EVS6AK — Adam Lucio 🌪️ (@AdamLucioWX) September 27, 2024



Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία στην Ταλαχάσι εξέδωσε μια «προειδοποίηση για ακραίους ανέμους» για την περιοχή Big Bend καθώς το μάτι του τυφώνα πλησίαζε: «Αντιμετωπίστε αυτή την προειδοποίηση σαν να είναι προειδοποίηση για ανεμοστρόβιλο», ανέφερε σε ανάρτησή της στο X (πρώην Twitter). «Καταφύγετε στο πιο εσωτερικό δωμάτιο και παραμείνετε ασφαλείς!».

Ακόμα και πριν την προσγείωση του τυφώνα, η οργή της καταιγίδας έγινε αισθητή σε μεγάλη έκταση, με συνεχείς ανέμους κατηγορίας τροπικής καταιγίδας και ριπές τυφώνα κατά μήκος της δυτικής ακτής της Φλόριντα.

Typical Florida activity kayaking in Cat 4 hurricane #Helene 💀 The damage from this storm is already insane 😪😓 pic.twitter.com/IEFQUxQkMV — Kyle Tusing (@ktusing34) September 27, 2024



Εκτός από τη Φλόριντα, βροχοπτώσεις που έφτασαν τα 25 εκατοστά έπληξαν τα βουνά της Βόρειας Καρολίνας, ενώ υπήρχε πιθανότητα να σημειωθούν επιπλέον 36 εκατοστά, προκαλώντας πλημμύρες χειρότερες από κάθε άλλη φορά στον περασμένο αιώνα, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους.

Ο μετεωρολόγος Ντίλαν Λασκ ανέφερε ότι εκδόθηκαν 12 προειδοποιήσεις για ανεμοστρόβιλους σε διάφορα μέρη της Τζόρτζια από το μεσημέρι έως τις 11 το βράδυ.

Σε μια ανάρτηση στο Facebook, το γραφείο του σερίφη της απομονωμένης Taylor County προειδοποίησε όσους δεν εκκένωσαν την περιοχή: «Παρακαλούμε γράψτε το όνομά σας, την ημερομηνία γέννησης και σημαντικές πληροφορίες στο χέρι ή το πόδι σας με ανεξίτηλο μαρκαδόρο, ώστε να μπορέσετε να ταυτοποιηθείτε και να ειδοποιηθούν οι συγγενείς σας».

#TaylorCounty is urging residents who disregarded the mandatory evacuation order to write their name and birthdate on their arm or leg with permanent marker for identification purposes—a stark and sobering warning.#Florida #Helene#helene2024#HurricaneHelen #Hurricane #STORM pic.twitter.com/NSh3wXkj0i — World life (@seautocure) September 27, 2024



Οι ομοσπονδιακές αρχές κινητοποιήθηκαν, ενώ η Μετεωρολογική Υπηρεσία προειδοποίησε για καταστροφικά κύματα καταιγίδας που θα μπορούσαν να φτάσουν μέχρι και τα 6 μέτρα, ειδικά στον κόλπο Apalachee, καλώντας τον κόσμο να λάβει σοβαρά υπόψη τις εντολές εκκένωσης. «Σας παρακαλούμε, παρακαλούμε, λάβετε σοβαρά τις εντολές εκκένωσης!» ανέφερε το γραφείο, περιγράφοντας την κατάσταση ως «εφιάλτη».