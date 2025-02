Βίντεο-σοκ: Προσομοίωση αποκαλύπτει το εφιαλτικό σενάριο πρόσκρουσης του αστεροειδή 2024 YR4 στη Γη – Ποιες περιοχές θα μπορούσε να ισοπεδώσει

Ο αστεροειδής 2024 YR4, που του αποδίδεται και το προσωνύμιο «city-killer» (φονιάς πόλεων), έχει τραβήξει την προσοχή των αστρονόμων, καθώς οι τελευταίοι υπολογισμοί δείχνουν ότι υπάρχει μια μικρή αλλά υπαρκτή πιθανότητα να συγκρουστεί με τη Γη τον Δεκέμβριο του 2032. Παρότι η πιθανότητα σύγκρουσης εκτιμάται στο 2,3%, αρκετοί ειδικοί τονίζουν ότι η στατιστική αυτή σημαίνει επίσης πως οι πιθανότητες να περάσει με ασφάλεια δίπλα από τον πλανήτη μας είναι πολύ υψηλότερες.

Παρά τις διαβεβαιώσεις των επιστημόνων, η προοπτική ενός τέτοιου σεναρίου έχει ήδη προκαλέσει έντονη διαδικτυακή συζήτηση, ειδικά μετά την κυκλοφορία ενός βίντεο προσομοίωσης που απεικονίζει τις δυνητικές καταστροφικές επιπτώσεις μιας πρόσκρουσης.

Επιστήμονες εκτιμούν ότι η ενέργεια που θα απελευθερωθεί από την πρόσκρουση του αστεροειδούς θα μπορούσε να φτάσει τους 8 μεγατόνους ΤΝΤ, αρκετή για να ισοπεδώσει μια περιοχή στο μέγεθος της Ουάσινγκτον.

Μια τέτοια έκρηξη θα ήταν «500 φορές πιο ισχυρή από την ατομική βόμβα που έπεσε στη Χιροσίμα», η οποία είχε ισχύ περίπου 15 κιλοτόνων (0,015 μεγατόνια).

Το βίντεο που προκάλεσε αίσθηση δημιουργήθηκε από τον Álvaro Gracia Montoya, ο οποίος ειδικεύεται σε 3D animation με την ονομασία MetaBallStudios.

Στην προσομοίωση, ένας διαστημικός βράχος –στο μέγεθος του Αγάλματος της Ελευθερίας– καίγεται καθώς εισέρχεται στην ατμόσφαιρα και στη συνέχεια συντρίβεται στη Νέα Υόρκη.

Η πρόσκρουση ισοπεδώνει την πόλη μέσα σε δευτερόλεπτα.

Η εντυπωσιακή προσομοίωση των πιθανών συνεπειών της σύγκρουσης έχει προκαλέσει σάλο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σύμφωνα με το SWNS, ορισμένοι χρήστες σχολίασαν: «Εγγυώμαι ότι ήδη χτίζουν καταφύγια κάτω από τη γη».

Ένας άλλος, αναφερόμενος στην ταινία καταστροφής «Αρμαγεδδών», του 1998, είπε πως «Αυτό δεν πρόκειται να συμβεί, γιατί προφανώς ο Μπρους Γουίλις και ο Μπεν Άφλεκ θα πάνε εκεί πάνω, θα κάνουν μια τρύπα στο πλάι και θα τον ανατινάξουν».

