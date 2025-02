Ζελένσκι από τη Διάσκεψη Ασφαλείας: «Οι ΗΠΑ δεν έχουν ακόμη κάποιο σχέδιο ειρήνης – Ο Πούτιν δεν ενδιαφέρεται να τερματίσει τον πόλεμο»

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ετοιμάζεται να συναντήσει τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, στο πλαίσιο της Διάσκεψης Ασφαλείας του Μονάχου, επιδιώκοντας να εξασφαλίσει σθεναρή υποστήριξη από την Ουάσιγκτον. Ωστόσο, πριν πραγματοποιηθεί η πολυαναμενόμενη συνάντηση, ο Ουκρανός Πρόεδρος μίλησε στους δημοσιογράφους για διάφορα θέματα που επηρεάζουν την πορεία του πολέμου και τις σχέσεις με τη Δύση.

«Η Ευρώπη πρέπει να ενωθεί γύρω από την άμυνα της Ουκρανίας για να προστατεύσει τον εαυτό της», δήλωσε ο Ζελένσκι μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Μόναχο.

Ο Ουκρανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι δεν πιστεύει πως οι ΗΠΑ έχουν ακόμη κάποιο σχέδιο ειρήνης για την Ουκρανία και υπογράμμισε ότι το Κίεβο θα πρέπει να διαθέτει 1,5 εκατομμύριο στρατιώτες με σύγχρονα όπλα, εάν δεν γίνει μέλος του ΝΑΤΟ.

Zelenskyy gerade eben bei der #Siko in München zu Gerüchten, es gebe ein Treffen zw. Amerikanern und Russen in Sachen #Ukraine heute in München und zu der Reihenfolge, wie Verhandlungen stattfinden sollten. #Trump #Putin pic.twitter.com/0cvvGG4bIB

