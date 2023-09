Βίντεο-σοκ με 15χρονο να τρώει ξύλο από την αστυνομία και να φωνάζει την μητέρα του

Κακουργηματικές κατηγορίες αντιμετωπίζει ο αστυνομικός στο Ντέλαγουερ των ΗΠΑ που επιτέθηκε σε δύο εφήβους και επιχείρησε να συγκαλύψει τις πράξεις του.

Σύμφωνα με την εισαγγελία στις 17 Αυγούστου ο αστυνομικός, Ντέμσεϊ Γουόλτερς συνάντησε έναν 17χρονο στον δρόμο την ώρα που επέστρεφε από την υπηρεσία του. Ο αστυνομικός είχε μία έντονη συζήτηση με τον έφηβο και κάλεσε την αστυνομία. Οι δύο αστυνομικοί που εμφανίστηκαν στο σημείο οδήγησαν τον 17χρονο στο σπίτι του χωρίς να τον συλλάβουν.

Την επόμενη μέρα ο Ντέμσεϊ Γουόλτερς εισήλθε στο σύστημα DELJIS, που περιλαμβάνει στοιχεία από την δικαιοσύνη στο Ντέλαγουερ. Ο αστυνομικός έψαξε τα στοιχεία και την διεύθυνση του εφήβου με τον οποίο είχε μαλώσει.

Μερικές μέρες μετά ο Ντέμσεϊ Γουόλτερς ήταν σε ώρα υπηρεσίας όταν ένας 15χρονος και τρεις φίλοι του βρίσκονταν κοντά στο σπίτι του. Η ομάδα των εφήβων έκανε μία φάρσα. Ο 15χρονος κάλυψε το πρόσωπο του και κλώτσησε την πόρτα του σπιτιού. Στη συνέχεια οι έφηβοι εξαφανίστηκαν από το σημείο.

Η σύντροφός του Γουόλτερς τον ενημέρωσε για την φάρσα και του έδωσε μία περιγραφή του 15χρονου. Ο αστυνομικός κάλεσε τους συναδέλφους του από το δικό του τμήμα και άλλα αστυνομικά τμήματα και πήγε στο σπίτι του. Άρχισε να ψάχνει τους εφήβους και μπήκε για δεύτερη φορά στο σύστημα DELJIS. Βρήκε τα στοιχεία του 17χρονου και λίγη ώρα μετά έφτασε στο σπίτι του.

Μόλις είδε τον 17χρονο και έναν φίλο του στην πόρτα του σπιτιού, τους έδωσε οδηγίες να πέσουν στο έδαφος. Οι έφηβοι ήταν άοπλοι και συμμορφώθηκαν με τις εντολές. Ωστόσο ο αστυνομικός έριξε τον 17χρονο με την βία στο έδαφος, άρχισε να τον πιέζει και του φόρεσε χειροπέδες.

Στη συνέχεια ενημερώθηκε ότι έχει εντοπιστεί και ο 15χρονος. Άμεσα πήγε στο σημείο και είδε έναν συνάδελφο του να προσπαθεί να του φορέσει χειροπέδες. Ο έφηβος ούρλιαζε και καλούσε την μητέρα του, ενώ ρωτούσε τους αστυνομικούς τι έχει κάνει. Ο αστυνομικός προσπάθησε να κλείσει την κάμερα που φορούσε στην στολή του και κατέγραφε το περιστατικό. Τελικά κατάφερε να κλείσει μόνο τον ήχο και φαίνεται να χτυπάει στο πρόσωπο τον 15χρονο.

Το παιδί κατέληξε με μαυρισμένο μάτι και σπασμένο κόκκαλο κάτω από το δεξί μάτι του. Ο αστυνομικός πλέον κατηγορείται για δύο κακουργήματα και συγκεκριμένα επίθεση σε δεύτερο βαθμό και αποστέρηση ατομικών δικαιωμάτων.

WARNING: GRAPHIC ⚠️ A police officer in Delaware has been arrested for assaulting a 15-year-old and fracturing his orbital socket.

Dempsey Walters, 29, turned off his body cam before striking a child who was handcuffed in the back of a car, but it still recorded the video. pic.twitter.com/bilrK3J9XY

— Fifty Shades of Whey (@davenewworld_2) September 27, 2023