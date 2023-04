Βίντεο ντοκουμέντο από το μακελειό στην τράπεζα του Λούιβιλ, έδωσε στη δημοσιότητα η τοπική αστυνομία. Στο βίντεο καταγράφεται η ηρωική προσπάθεια των δύο αστυνομικών που έφτασαν πρώτοι στο σημείο ενώ ήταν σε εξέλιξη η αιματηρή επίθεση, να σταματήσουν τον δράστη.

Το βίντεο περιλαμβάνει πλάνα από τις στολές των δύο αστυνομικών, του νεαρού Νίκολας Γουίλτ που είχε πρόσφατα ενταχθεί στο Σώμα και του έμπειρου εκπαιδευτή του, Κόρι Γκάλογουεϊ.

Οι δύο άνδρες, που έφτασαν μόλις 3 λεπτά αφότου δέχτηκαν την κλήση, εμφανίζονται να προσπαθούν να μπουν στο κτίριο, όπου τους περιμένει ο δράστης, έχοντας στήσει ενέδρα σε ψηλότερο σημείο. Ο 25χρονος αρχίζει αμέσως να τους πυροβολεί. Οι δύο αστυνομικοί πέφτουν κάτω αλλά ο Γκάλογουεϊ καταφέρνει να ξανασηκωθεί γρήγορα και να κρυφτεί πίσω από μια γλάστρα.

WARNING: GRAPHIC CONTENT

Bodycam footage was released by the Louisville Police from the two officers who were the first to arrive at the scene of the mass shooting at a bank where an employee opened fire, killing five and wounding several https://t.co/yuZ2cz2aYv pic.twitter.com/ezfZblW6jg

— Reuters (@Reuters) April 12, 2023