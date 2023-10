Βίντεο: Μέλη της Χαμάς απαγάγουν Ισραηλινή μητέρα και τους δύο γιους της

Τρομακτικά πλάνα δείχνουν τη στιγμή που μια Ισραηλινή μητέρα και οι δύο μικροί γιοι της απήχθησαν από μαχητές της Χαμάς το Σάββατο κατά τη διάρκεια της αιφνιδιαστικής επίθεσης της παλαιστινιακής τρομοκρατικής ομάδας στο Ισραήλ.

Η Σίρι Σίλμπερμαν-Μπίμπας, 30 ετών, φαινόταν να κλαίει, φοβισμένη ενώ έσφιγγε στο στήθος της τα δύο παιδιά της —ηλικίας 3 ετών και 9 μηνών— καθώς τξς έδιναν εντολές οι μαχητές, σύμφωνα με ένα σύντομο βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο.

Η οικογένεια κρυβόταν στο ασφαλές δωμάτιο του σπιτιού, σε ένα χωριό κοντά στα σύνορα της Γάζας όταν οι ένοπλοι μαχητές εισέβαλαν στο σπίτι τους. Η Σίλμπερμαν-Μπίμπας κυνηγήθηκε στο δωμάτιο μαζί με τον σύζυγό της, Γιάρντεν Μπίμπας, και τα δύο αγόρια, τον Κφιρ και τον Άριελ, όταν άκουσαν τους ενόπλους να πυροβολούν με αυτόματα όπλα έξω από τα παράθυρά τους, ανέφεραν οι New York Times.

Ο Μπίμπας, 36 ετών, ο οποίος ήταν οπλισμένος με ένα μικρό πιστόλι καθώς κρυβόταν, έστειλε μήνυμα σε μέλη της οικογένειας κατά τη διάρκεια της τρομακτικής επίθεσης. «Σας αγαπώ όλους», έγραψε.

Πέρασε μισή ώρα και τους έστειλε ξανά μήνυμα: «Έρχονται μέσα» — αυτό ήταν το τελευταίο του μήνυμα, σύμφωνα με τους Times.

This is Shiri Bibas and her children, Ariel (4) and Kfir (9 mos.) from Kibbutz Nir Oz.

They were kidnapped Saturday morning along with 100+ Israelis.

This is what terrorism looks like.

— Israel Democracy HQ (@IldemocracyHQ) October 9, 2023