Πόλεμος στο Ισραήλ: Οι ένοπλες δυνάμεις έχουν ανακτήσει τον έλεγχο του φράκτη στη Γάζα – «Νεκροί 1.500 ένοπλοι της Χαμάς»

Η Χαμάς απείλησε χθες Δευτέρα να εκτελέσει Ισραηλινούς ομήρους που κρατά σε αντίποινα για τα ισραηλινά πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας που πολλαπλασιάστηκαν, την τρίτη ημέρα του πολέμου που πυροδότησε η μαζική και αιφνιδιαστική επίθεση, καθώς ο απολογισμός των θυμάτων ξεπέρασε τους 1.600 νεκρούς, με βάση επίσημες ανακοινώσεις της μιας και της άλλης πλευράς, μέσα σε τρεις ημέρες.

Η απειλή ακολούθησε την ανακοίνωση του Ισραήλ πως έθεσε υπό «πλήρη πολιορκία» τη Λωρίδα της Γάζας, παλαιστινιακό θύλακα τον οποίο ελέγχει η Χαμάς από το 2007. Σφυροκοπείται από τον ισραηλινό στρατό σε αντίποινα για την άνευ προηγουμένου επίθεση της Χαμάς στο ισραηλινό έδαφος από το Σάββατο, από γη, θάλασσα κι αέρα, την πιο πολύνεκρη από καταβολής κράτους, που συγκρίνεται με τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 στις ΗΠΑ.

Χθες ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε πως ανακατέλαβε τον «έλεγχο» κοινοτήτων στο νότιο τμήμα της χώρας, όπου επιτέθηκαν παλαιστίνιοι μαχητές και σήμερα διαβεβαίωσε πως ανέκτησε τον έλεγχο «των συνόρων» με τη Λωρίδα της Γάζας.

Over the last few hours, IAF fighter jets have been striking numerous terror targets belonging to terrorist organizations in the Gaza Strip.

Overnight, dozens of fighter jets struck over 200 targets in Rimal and Khan Yunis. pic.twitter.com/ZxLY4xnmn0

— Israeli Air Force (@IAFsite) October 10, 2023