Βίντεο: Καρέ καρέ η σφοδρή σύγκρουση φορτηγού με αυτοκίνητο – Σε κρίσιμη κατάσταση ο ένας οδηγός

Εικόνες που σοκάρουν κατέγραψε βίντεο από τροχαίο ατύχημα στις ΗΠΑ.

Συγκεκριμένα πρόκειται για τη στιγμή που ένα φορτηγό συγκρούστηκε με ένα άλλο αυτοκίνητο στη Φιλαδέλφεια την Κυριακή (20/10).

Ο οδηγός του ενός οχήματος βρίσκεται σε πολύ κρίσιμη κατάσταση. Η αστυνομία αναζητά τους τέσσερις εφήβους που βρίσκονταν στο ένα από τα οχήματα.

Το ατύχημα συνέβη, όταν ένα Dodge Ram , παραβίασε ένα κόκκινο φανάρι και συγκρούστηκε με ένα Chevy pickup truck. Αυτό το τρομερό ατύχημα προκάλεσε πολλές ζημιές σε ακόμα επτά σταθμευμένα αυτοκίνητα.

Ο αστυνομικός δήλωσε ότι τέσσερις ανήλικοι που βρίσκονταν στο Dodge Ram τράπηκαν σε φυγή από τη σκηνή, φορώντας σκούρα ρούχα, μάσκες σκί και φουσκωτά παλτά.

Σύμφωνα με τις Αρχές, πιθανώς πήδηξαν σε ένα λευκό SUV που ακολουθούσε το κατεστραμμένο φορτηγό.

Horrific caught-on-video truck crash in Philly leaves one critical, four teens on run https://t.co/YQepBFTLR6 pic.twitter.com/s4JEFSD28F

— New York Post (@nypost) October 20, 2024