Βίντεο: Η τρομακτική στιγμή που κεραυνός χτυπά αεροπλάνο

Την στιγμή που κεραυνός χτυπά ένα Boeing 777, την ώρα που απογειώνεται εν μέσω καταιγίδας, κατέγραψε κάμερα εκπαιδευόμενου πιλότου στον Καναδά.

Το τρομακτικό περιστατικό συνέβη σε πτήση της Αir Canada από το Βανκούβερ προς το Λονδίνο την Κυριακή και στο αεροσκάφος υπήρχαν 550 επιβάτες συν το πλήρωμα.

Ο Ethan West, o εκπαιδευόμενος πιλότος που τράβηξε το βίντεο, είπε ότι συχνά παίρνει λίγο χρόνο για να παρακολουθήσει αεροπλάνα στο YVR όταν τελειώσει το μάθημα.

