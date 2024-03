Κυριάκος Μητσοτάκης: Το παρασκήνιο της επίσκεψής του στην Ουκρανία – Γιατί πήγε στην Οδησσό και όχι στο Κίεβο

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε εκφράσει την επιθυμία εδώ και καιρό να επισκεφτεί την Οδησσό, προκειμένου να απευθύνει μήνυμα στήριξης στην Ουκρανία, καθώς και μήνυμα προς το ελληνικό στοιχείο της χώρας, δεδομένου ότι πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα κέντρα της ελληνικής παιδείας της Διασποράς και έδρα της Φιλικής Εταιρείας, σύμβολο των ιστορικών και πολιτιστικών δεσμών, αναφέρουν κυβερνητικές πηγές.

Η επίσκεψη οργανώθηκε υπό συνθήκες άκρας μυστικότητας για λόγους ασφαλείας. Είχε συμφωνηθεί στην τελευταία τηλεφωνική επικοινωνία που είχε ο πρωθυπουργός με τον πρόεδρο της Ουκρανίας στο τέλος Ιανουαρίου. Στη συνέχεια αναζητήθηκε η κατάλληλη ημερομηνία μέσω διπλωματικών διαύλων, συνεχίζουν οι ίδιες πηγές.

«Ήθελα να έρθω ειδικά στην Οδησσό -καταφέραμε και βρήκαμε τον τρόπο να συντονίσουμε τα προγράμματά μας με τον Πρόεδρο Ζελένσκι- για να γνωρίζετε ότι είμαστε κοντά σας, στηρίζουμε την Ουκρανία, αλλά στηρίζουμε και εσάς στον αγώνα τον οποίον κάνετε να κρατήσετε ζωντανές τις ελληνικές σας ρίζες. Είμαι πολύ συγκινημένος για τη δυνατότητα που μου δίνετε να σας συναντήσω και νομίζω ότι όλοι είμαστε συγκλονισμένοι από την τραγωδία ειδικά του Ελληνισμού της Μαριούπολης. Θέλουμε να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας να αφήσουμε πίσω αυτές τις πολύ δύσκολες στιγμές και να κοιτάξουμε το μέλλον με περισσότερη αισιοδοξία. Αλλά πραγματικά σας ευχαριστώ που κάνατε τον κόπο να έρθετε σήμερα εδώ και πραγματικά σας εύχομαι το καλύτερο. Όλη η Ευρώπη στηρίζει τον αγώνα της Ουκρανίας για ελευθερία και ανεξαρτησία. Και φυσικά η Ελλάδα δεν μπορεί να λείπει από αυτήν την προσπάθεια», ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης.

Όσον αφορά στη στήριξη της Ελλάδας προς την ευρωπαϊκή και ευρω-ατλαντική προοπτική της Ουκρανίας, υπενθυμίζεται ότι ο Πρόεδρος της Ουκρανίας είχε πραγματοποιήσει την πρώτη του επίσημη επίσκεψη στην Ελλάδα τον περασμένο Αύγουστο, κατόπιν της πρόσκλησης που του είχε απευθύνει ο πρωθυπουργός.

Το δείπνο και η Διακήρυξη των Αθηνών που είχε υιοθετηθεί κατά την επίσκεψη Ζελένσκι εξέπεμψε ισχυρό μήνυμα στήριξης της Ουκρανίας και της ευρω-ατλαντικής προοπτικής ολόκληρης της περιοχής και ακόμα ισχυρότερο μήνυμα ότι ο δρόμος αυτός για ολόκληρη την περιοχή περνά μέσα από την Αθήνα.

Ο Πρωθυπουργός αρχικά επισκέφθηκε το λιμάνι της πόλης, όπου τον υποδέχτηκε ο Ουκρανός Πρόεδρος, και ενημερώθηκε για την λειτουργία του διαδρόμου εξαγωγής σιτηρών μέσω της Μαύρης Θάλασσας και του Δούναβη.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέχεια μετέβη στο κτίριο διοίκησης του λιμένα Οδησσού, όπου είχε τετ α τετ συνάντηση με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ακολούθησε συνάντηση με τη συμμετοχή των αντιπροσωπειών των δύο χωρών.

Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, ο Πρωθυπουργός επανέλαβε τη συνεχιζόμενη στήριξη της χώρας μας προς την Ουκρανία, καθώς και τη σταθερή στήριξη στην ευρωπαϊκή και ευρωατλαντική προοπτική της.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισήμανε τη βούληση της Ελλάδας να συνδράμει στην ανοικοδόμηση της Ουκρανίας, με έμφαση στην Οδησσό, πόλη που έχει ιδιαίτερη ιστορική και πολιτιστική σημασία για τη χώρα μας.

Εξετάστηκαν επίσης άλλοι τομείς συνεργασίας, όπως στον τομέα της ενέργειας, όπου η Ελλάδα διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην λειτουργία του νότιου διαδρόμου εφοδιασμού της Ευρώπης και αναπτύσσει τον κάθετο συνδετήριο διάδρομο για την καλύτερη κάλυψη των αναγκών των Βαλκανίων και της ανατολικής Ευρώπης.

Οι δύο ηγέτες μετέβησαν αμέσως μετά στο οικιστικό συγκρότημα που επλήγη πριν λίγες μέρες με συνέπεια τον θάνατο 12 αμάχων, περιλαμβανομένων πέντε παιδιών, όπου κατέθεσαν ανθοδέσμες στο μνημείο προς τιμήν των θυμάτων.

Ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε στη συνέχεια το μουσείο της Φιλικής Εταιρείας, το οποίο στεγάζεται στην παλαιά κατοικία του εθνικού ευεργέτη Γρηγορίου Μαρασλή, και κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο που έχει εγερθεί στην αυλή του μουσείου προς τιμήν των τριών ιδρυτών της Φιλικής Εταιρείας, Νικόλαο Σκουφά, Αθανάσιο Τσακάλωφ και Εμμανουήλ Ξάνθο.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε μάλιστα την ευκαιρία να συνομιλήσει με Έλληνες της Διασποράς και ομογενείς που συγκεντρώθηκαν ώστε να τον υποδεχτούν στον χώρο του μουσείου.

Στιγμές τρόμου έζησαν τα μέλη της ελληνικής αντιπροσωπείας η οποία βρέθηκε αντιμέτωπη με ρωσική πυραυλική επίθεση στην Οδησσό. Σύμφωνα με περιγραφές των μελών, ενώ τελείωνε η ξενάγηση του πρωθυπουργού στο λιμάνι της Οδησσού, ακούστηκε ο διαπεραστικός ήχος μίας σειρήνας, και δευτερόλεπτα αργότερα, μία πολύ ισχυρή έκρηξη, μόλις 300 μέτρα μακριά από την ελληνική και ουκρανική αποστολή.

«Μπήκαν στα κομβόι και οι δύο αποστολές, με την ελληνική αντιπροσωπεία να συμμορφώνεται στις οδηγίες της ουκρανικής πλευράς, η οποία άλλαξε, εν μέρει, το προγραμματισμένο δρομολόγιο της επίσκεψης του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Ουκρανία, ωστόσο αυτό δεν απέτρεψε τον πρωθυπουργό να ολοκληρώσει κανονικά την επίσκεψή του, κάνοντας όλες τις απαραίτητες στάσεις. Η ελληνική αποστολή διέμεινε έξι ώρες στην Οδησσό» αναφέρει ο δημοσιογράφος του ΑΝΤ1.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΝΤ1, το συγκεκριμένο ταξίδι του κ. Μητσοτάκη είχε «κλειδώσει» εδώ και 5 εβδομάδες.

Während des Besuchs des griechischen Premierministers Mitsotakis in der Region Odessa in der Ukraine wurde die Stadt von Russland angegriffen. pic.twitter.com/Dby0QivD3w

‼️🇺🇦💥 BREAKING Powerful explosion in Odessa, where the Prime Minister of #Greece was supposed to meet with #Zelensky.

🚨 Air raid alarm and an explosion in Odessa.

Greek Prime Minister Kyriakos Mitsotakis was supposed to visit the city today to meet with President Zelensky. pic.twitter.com/sp5k9kEZkc

