Οδησσός: «Εδώ γίνεται πραγματικός πόλεμος, κάθε μέρα» – Οι δηλώσεις Μητσοτάκη και Ζελένσκι μετά την έκρηξη

Στην επίθεση που έγινε με ρωσικό πύραυλο την ώρα που η ελληνική αποστολή ήταν στο λιμάνι της Οδησσού, αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σε δηλώσεις που έκανε με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, μετά την συνάντησή τους. Ο κ. Μητσοτάκης εξέφρασε τον αποτροπιασμό του για την επίθεση και απέρριψε τον όποιον αναθεωρητισμό.

«Ευχαριστώ τον Έλληνα πρωθυπουργό που βρήκε το θάρρος να έρθει εδώ και ευχαριστώ για την στήριξη», απάντησε ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Ευχαριστώ για υποδοχή εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια για τον βομβαρδισμό κατά αστικών συγκροτημάτων. Εκφράζουμε τον αποτροπιασμό μας για τις ενέργειες της Ρωσίας που οδηγεί στο θάνατο αμάχους μικρά παιδιά ακόμα και βρέφη», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Τόνισε ότι του εντυπώθηκε από τη μια η εικόνα της καταστροφής αλλά και η εικόνα της ανθεκτικότητας και της γενναιότητας. «Είμαι διπλά συγκινημένος που βρίσκομαι στην πόλη μνημείο του παγκόσμιου πολιτισμού. Η φιλική εταιρεία άναψε τις φλόγες της εθνικής ανεξαρτησίας με το σύνθημα ελευθερία ή θάνατος», τόνισε.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι η Οδησσός είναι ζωτικός κόμβος του ελληνισμού. «Είχα τη χαρά να συναντήσω την ομογένεια που δίνει αγώνα κατά της ρωσικής εισβολής.

Ο πρωθυπουργός μίλησε για τους διπλούς δεσμούς που ενώνουν τα δυο κράτη και την ιστορική μας διαδρομή. Τόνισε ακόμα ότι ο σεβασμός όλου του ελεύθερου κόσμου είναι προς τον Ουκρανικό λαό και έχουν την αμέριστη συμπαράσταση στη δίκαια προσπάθεια να υπερασπιστούν το έδαφος τους και τα δίκαιά τους.

«Τον 21ο αιώνα κανείς πόλεμος δεν μπορεί να ματώνει την καρδιά της Ευρώπης. Η χώρα μου απορρίπτει τον οποίο ανιστόρητο αναθεωρητισμό! Μαύρες κηλίδες στο χάρτη της ιστορίας ο αυταρχισμός», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στη βοήθεια προς την Ουκρανία λέγοντας ότι είναι μια βοήθεια για την οποία προβλέπονται 100 δις ευρώ από την ΕΕ + 50 δις ευρώ για τα επόμενα 4 χρόνια. «Πριν ένα μήνα οργανώσαμε με ευρωπαϊκή τράπεζα ειδικό συνέδριο ανασυγκρότησης Ουκρανίας», τόνισε και είπε ότι «Τα λιμάνια μας αποτελούν το βασικό μας όπλο. Αλεξανδρούπολη – Οδησσός είναι μια περιοχή πρώτης προτεραιότητας. Στηρίζουμε ευρωπαϊκή και ευρωατλαντική προοπτική σας».

«Η Ελλάδα θα εξακολουθεί να στηρίζει Ουκρανία και ο ελληνισμός θα είναι πάντα εδώ όπως το θέλει η κοινή μας ιστορία», είπε επίσης ο Έλληνας πρωθυπουργός.

Όπως είπε, ο κ. Μητσοτάκης μετά την συνάντηση που είχε με τον Ζελένσκι, ακούστηκαν πρώτα οι σειρήνες και μετά μια έκρηξη. “Μας έκαναν μια ξενάγηση στο λιμάνι (…) Όταν ακούσαμε κάποιες σειρήνες και λίγο μετά όταν πηγαίναμε στα αυτοκίνητα μας ακούσαμε μια μεγάλη έκρηξη. Για μας είναι η καλύτερη υπενθύμιση ότι εδώ γίνεται πραγματικός πόλεμος. Κάθε μέρα. Ο οποίος δεν επηρεάζει μόνο το μέτωπο”.

Στις δηλώσεις του, ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην στάση της Ελλάδας, η οποία από την πρώτη στιγμή ήταν κοινή με τη στάση της Ε.Ε. «Δεν μπορούσαμε να παραμείνουμε ουδέτερη στην υπεράσπιση των ευρωπαϊκών αξιών», είπε ο κ. Μητσοτάκης.

Σε δηλώσεις που έκανε έξω από έναν ναό, τον οποίον είχαν βομβαρδίσει οι Ρώσοι, ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην ιδιαίτερη σημασία της Οδησσού για τους Έλληνας, καθώς εκεί, περίπου 200 μέτρα από το σημείο που γινόταν η συνέντευξη τύπου, βρίσκεται το ιστορικό κτίριο της Φιλικής Εταιρείας. “Η Οδησσός είναι ταυτισμένη στη συνείδηση της πατρίδας με την αγώνα της ανεξαρτησίας, με την Ελληνική επανάσταση”, είπε ο κ. Μητσοτάκης.

Επίσης ο Έλληνας πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην ανοικοδόμηση της Ουκρανίας και στην συμμετοχή της Ελλάδας σε αυτήν. Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι βρέθηκε στην Οδησσό μεταξύ άλλων, «Για να καταδείξω την οικονομικά πολύ μεγάλη σημασία της Οδησσού ως το βασικό λιμάνι των ελληνικών εξαγωγών προς τον κόσμο».

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι τόνισε ότι οι Ρώσοι χτυπούν καθημερινά αμάχους. «Δεν προλαβαίνουμε και δεν μπορούν οι ένοπλες δυνάμεις να χτυπήσουν όλα τα drone», είπε ακόμα.

Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας ευχαρίστησε τη διεθνή κοινότητα και σημείωσε ότι πληροφόρησε τον πρωθυπουργό για τις πολεμικές ανάγκες της Ουκρανίας. «Ενημέρωσα πως μπορούμε να ενισχύσουμε την ασφάλεια στη Μαύρη Θάλασσα αλλά και πως να προστατέψουμε τις ουκρανικές πόλεις», είπε χαρακτηριστικά.

Υπογράμμισε επίσης ότι «Πρέπει να προστατέψουμε υποδομές, μουσεία, νοσοκομεία, σχολεία έχουμε δουλειά πρέπει αυτή τη δουλειά να κάνουμε από κοινού Ελλάδα και Ουκρανία πρέπει να αυξήσουμε την οικονομική μας δύναμη να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας».

Ευχαρίστησε επίσης τον Έλληνα πρωθυπουργό για την στήριξή του και την συμμετοχή του στη σύνοδο κορυφής για την Ειρήνη. Ζήτησε επίσης να μειωθεί η οικονομική δύναμη της Ρωσίας. «Ο Πούτιν πρέπει να χάσει ευκαιρία να χρηματοδοτεί την τρομοκρατία. Πρέπει να ενισχύσουμε το ποινικό διεθνές δικαστήριο και να μην πολεμάμε με παραπληροφόρηση», τόνισε και κλείνοντας επανέλαβε τις ευχαριστίες του για την στήριξη της Ελλάδας.

President of Ukraine Zelensky at press-conference with PM of Greece in Odesa: there are dead and wounded in missile strike against Odesa today, and we’ve seen that strike(near delegation) https://t.co/gCTHGDLBRI pic.twitter.com/GUYZ6GWtY2

— Liveuamap (@Liveuamap) March 6, 2024